Τα στιγμιότυπα της απολαυστικής «πεντάρας» επί της Λευκορωσίας (vid)

Δείτε πως η Ελλάδα επιβλήθηκε με 5-1 των Λευκορώσων στο «Γ. Καραϊσκάκης» και μπήκε με το... δεξί στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.