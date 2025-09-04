Όταν η ΕΠΟ δεν φοβάται να πάρει αποφάσεις…

Η απόφαση του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση και των συνεργατών του, να καινοτομήσουν με την αλλαγή του format διεξαγωγής της διοργάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδας, απέδειξε ότι η διοίκηση της Ομοσπονδίας, δεν φοβάται να προχωρήσει σε τομές που θα αναβαθμίσουν το Ελληνικό ποδόσφαιρο. Γράφει ο Κώστας Βασιλόπουλος.

Η νέα μορφή του Κυπέλλου Ελλάδας, θεωρώ δεδομένο -μένει να το δούμε στην πράξη είναι η αλήθεια- πως θα εκτινάξει το ενδιαφέρον και θα μετατρέψει μια ανιαρή (κατά γενική ομολογία) διοργάνωση, σε μια άκρως ενδιαφέρουσα διαδικασία, κινητοποιώντας τις ομάδες, αυξάνοντας παράλληλα τις ορέξεις των φιλάθλων για θέαμα και ποδοσφαιρικές συζητήσεις.

Ο θεσμός αναβαθμίζεται και τώρα ο πρόεδρος και η διοίκηση της ΕΠΟ, δεν διστάζουν να προχωρήσουν σε αναβάθμιση της Ελληνικής διαιτησίας. Η απόφαση για την τέλεση των αγώνων του Κυπέλλου με Έλληνες διαιτητές (και αρχικά ξένους ρέφερι στο VAR), δίνει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία σε όλους, να αποδείξουν ότι το ποδόσφαιρο μας έχει ξεπεράσει τις παθογένειες του παρελθόντος και μπορεί να κάνει τα πρώτα δειλά βήματα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Η ευκαιρία που δίνουν στην διαιτητές, η διοίκηση της ΕΠΟ, με τη σύμφωνη γνώμη του κ. Λανουά, δεν επιτρέπεται να χαθεί. Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την απόδοση των Ελλήνων διαιτητών, μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο χώρο του Ελληνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα με την παρουσία της τελευταίας διοίκησης στην ομοσπονδία, αφήνει τη… μπάλα στα πόδια των διαιτητών.

Έχουν ελεύθερο το πεδίο και τη μεγάλη ευκαιρία για ένα δυναμικό come back που θα τους φέρει στο προσκήνιο και παράλληλα θα αποκαταστήσει πλήρως και τη φήμη της Ελληνικής διαιτησίας αλλά και του Ελληνικού ποδοσφαίρου.

Συνεχίζω με ΠΑΟΚ. Το 2 στα 2 στο Ελληνικό πρωτάθλημα και φυσικά η πρόκριση στη League Phase του Europa League, σαφώς και προκαλεί μεγάλη ικανοποίηση. Το γκρουπ του Ραζβάν Λουτσέσκου, πέρασε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο τεστ της χρονιάς. Δεν έχει σημασία αν το θέαμα που προσέφερε, δεν ήταν ικανοποιητικό. Στη φάση που βρισκόταν ο ΠΑΟΚ, αυτό που ήθελε και χρειαζόταν ήταν δυο προκρίσεις και δυο νίκες στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Οι αντοχές της ομάδας δοκιμάστηκαν και το πρόσημο του αποτελέσματος μετά την ολοκλήρωση αυτής της πρώτης δοκιμασίας, είναι θετικό. Η διακοπή του πρωταθλήματος δίνει τη δυνατότητα στον Δικέφαλο να δουλέψει πάνω στις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στα 6 πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν και παράλληλα, τον χρόνο να «μπολιάσουν» με την ομάδα ακόμα περισσότερο ο Γιακουμάκης και φυσικά, το ιταλικό δίδυμο των Βολιάκο – Μπιάνκο.

Θεωρώ δεδομένο πως η αναζήτηση επιθετικού θα συνεχιστεί. Οι συνθήκες δεν επέτρεψαν στον ΠΑΟΚ να προσθέσει στο ρόστερ του φορ, που θα είχε δικαίωμα συμμετοχής στους Ευρωπαϊκούς αγώνες. Παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε, διάφορες καταστάσεις (όχι οικονομικής φύσεως το διευκρινίζω), δεν επέτρεψαν την άφιξη του παίκτη που ήθελαν ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου, πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής λίστας στην UEFA.

Ωστόσο η απόφαση επιθετικού, είναι ειλημμένη. Οι ενέργειες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση ώστε να προστεθεί ένας ακόμα παίκτης στη φαρέτρα του προπονητή. Στην Τούμπα εκφράζουν την αισιοδοξία πως μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου (13 Σεπτεμβρίου), θα έχουν καταφέρει να προσφέρουν μια αξιόπιστη επιθετική λύση στην τεχνική ηγεσία.

Θα ήταν ευχής έργο να μη βρεί ο ΠΑΟΚ τείχος μπροστά του. στις απόπειρες που έγιναν για να φέρει άμεσα τον Χρήστο Ζαφείρη στην Τούμπα. Παρά την επιθυμία του παίκτη, οι Τσέχοι -για επικοινωνιακούς λόγους- απέρριψαν όλες τις προτάσεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για μια συμφωνία που θα έκλεινε άμεσα το ζήτημα. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι (ο ΠΑΟΚ, ο παίκτης κι εμείς που θέλουμε να δούμε τον Χρήστο με τον Δικέφαλο στο στήθος), να περιμένουμε μέχρι τον Ιανουάριο. Ήδη μετράμε αντίστροφα…