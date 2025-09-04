Η Κλουζ έριξε «βόμβα» με τον Κερτ Ζουμά

Μια ηχηρή μεταγραφή, για τα δεδομένα του ρουμανικού ποδοσφαίρου, πραγματοποίησε η Κλουζ, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου στόπερ, Κερτ Ζουμά.

Ο έμπειρος Γάλλος κεντρικός αμυντικός με μεγάλη θητεία στην Premier League, σε Τσέλσι και Γουέστ Χαμ, παρέμενε ελεύθερος μετά την λήξη του συμβολαίου του με τα «σφυριά».

Με την μεταγραφική περίοδο να έχει κλείσει στα μεγάλα πρωταθλήματα και το ενδιαφέρον για τον έμπειρο στόπερ να είναι ανύπαρκτο, η Κλουζ έκανε την πρότασή της και έριξε την «βόμβα».

Το βράδυ της Τετάρτης ο Ζουμά, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την ρουμανική ομάδα.