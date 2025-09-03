Σπόρτινγκ: 118,8 εκατ. ευρώ στα ταμεία από καλοκαιρινές πωλήσεις -Στον Παναθηναϊκό τα μισά λεφτά που δαπάνησε!  

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ολοκλήρωσε ένα άκρως δυναμικό καλοκαίρι στο μεταγραφικό παζάρι, βάζοντας στα ταμεία της συνολικά 118,8 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις παικτών, ενώ παράλληλα δαπάνησε 68,5 εκατ. ευρώ για νέες προσθήκες στο ρόστερ της.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην περίπτωση των πωλήσεων στον Παναθηναϊκό, καθώς τα «Λιοντάρια της Λισαβόνας» εισέπραξαν 34 εκατ. ευρώ από την παραχώρηση των Βαγιαννίδη (12 εκατ.) και Ιωαννίδη (22 εκατ.), δίχως να υπολογίζονται επιπρόσθετα, τρία εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται ως μπόνους επίτευξης στόχων για τον τον διεθνή φορ.

Στον τομέα των αγορών, η απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη της ομάδας ξεχώρισε ως η ακριβότερη, σε σχεδόν... ισοτιμία με τον έτερο στράικερ Λουίς Σουάρεθ, που μετακόμισε από την Αλμερία, με κόστος 22,2 εκατ. ευρώ.

Από τις πωλήσεις, η πιο «κερδοφόρα» ήταν αυτή του Γκιόκερες στην Άρσεναλ, η οποία απέφερε στη Σπόρτινγκ 65,8 εκατ. ευρώ, ενώ από τις παραχωρήσεις των Χάρντερ, Εσούγκο και Έντουαρντς η ομάδα της Λισαβόνας εισέπραξε συνολικά πάνω από 56 εκατ. ευρώ.



Αξίζει να σημειωθεί πως τα έσοδα της πορτογαλικής ομάδας από παραχωρήσεις παικτών την τελευταία δεκαετία ξεπερνούν τα 650 εκατ. ευρώ. Εκτός από τον Γκιόκερες, οι ακριβότερες πωλήσεις περιλαμβάνουν τον Μπρούνο Φερνάντες (65 εκατ. ευρώ το 2020), τον Μανουέλ Ουγκάρτε (60 εκατ. ευρώ το 2023) και τον Ματέους Νούνες (45 εκατ. ευρώ το 2022).

Με αυτά τα δεδομένα, η Σπόρτινγκ καταφέρνει να συνδυάσει σημαντικά έσοδα με στρατηγικές ενισχύσεις στο ρόστερ, διατηρώντας ισορροπία μεταξύ οικονομικής βιωσιμότητας και αγωνιστικών στόχων για τη νέα σεζόν.