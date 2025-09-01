Οι συνέπειες της αλλαγής διάταξης και οι πιο απαραίτητες μεταγραφές για την ΑΕΚ

Τελείωσε το καλοκαιράκι με έναν θαυμάσιο Αύγουστο για την ΑΕΚ. Οι έξι Πέμπτες και οι δύο Κυριακές ήταν η μία καλύτερη από την άλλη τελικά. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Η ΑΕΚ πέτυχε όλους τους στόχους της από τον δυσκολότερο που ήταν να μπει στη League Phase του Conference για πρώτη φορά μέχρι το να κάνει το δύο στα δύο πριν την διακοπή με δύο σερί εντός έδρας νίκες όπως δεν ειχε κάνει τις τρεις προηγούμενες σεζόν. Τίποτα δεν ήταν αυτονόητο και φυσικά τίποτα δεν ήταν απλό. Ο Νίκολιτς είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη μέρα πως στους αγώνες του καλοκαιριού μετράει μόνο το αποτέλεσμα και όλα τα αποτελέσματα ήρθαν. Η ΑΕΚ είχε και την τύχη κάποιες φορές που την χρειάστηκε όμως τίποτα δεν έγινε στην τύχη. Μια ομάδα που χτιζόταν και ταυτόχρονα έπαιζε απανωτούς τελικούς δίχως αύριο.

Κεντρικό πρόσωπο αυτής της όμορφης τελικά περιόδου για την ΑΕΚ ήταν σίγουρα ο Μάρκο Νίκολιτς. Ψάχτηκε, ανακάτεψε την τράπουλα, πέρασε αρχές από την πρώτη μέρα και έφτασε στον αγώνα με την Άντερλεχτ να παρουσιάσει ένα αριστούργημα με 11 παίκτες ταγμένους στο πλάνο του. Στην πορεία προς μεγάλη… χαρά της πλειοψηφίας του κοινού άλλαξε και διάταξη στην ομάδα αποδεικνύοντας πως μόνο κολλημένος δεν είναι και πάντα αυτό που κάνει είναι προς όφελος της ομάδας. Το αν θα πετύχει απόλυτα ή όχι δεν έχει και τόση σημασία. Πάντα έχει ένα σχέδιο και χρησιμοποιεί τους παίκτες που κατά την γνώμη του είναι οι καταλληλότεροι να το εκτελέσουν…

Να ζητήσω συγνώμη από όσους το κάνουν όμως μετά από 3 προκρίσεις και δύο νίκες στο πρωτάθλημα το να διαβάζουμε μετά από κάθε ματς ότι δεν έπαιξε ο Γιόνσον μου θυμίζει το 2004 που η Ελλάδα είχε φτάσει τελικό Euro που όλοι θυμόμαστε πως έληξε και ακόμη κάποιοι γκρίνιαζαν που δεν ήταν στην αποστολή ο Ζήκος και ο Στολτίδης. Μα φυσικά θα μπορούσαν να ήταν. Όμως οι άλλοι έκαναν την δουλειά κι αυτούς είχε επιλέξει ο προπονητής. Κατά σύμπτωση και στην ΑΕΚ οι παίκτες που αφήνουν εκτός τον Γιόνσον, είτε ο Μάνταλος στη βάση του ρόμβου όταν έπαιζε η ομάδα αυτό το σύστημα, είτε ο Μαρίν με τον Πινέδα στους οποίους φαίνεται να έχει καταλήξει πλέον ο Νίκολιτς ήταν οι καλύτεροι, οι πιο κομβικοί παίκτες…

Ο προπονητής μέσα από την διαδικασία των αγώνων και χωρίς να έχει την πολυτέλεια πειραμάτων χωρίς… συνέπειες φαίνεται να κατέληξε πως με το 4-2-3-1 και το 4-4-2 με δύο κεντρικά χάφ και δυο ακραίους χάφ αλλά και υβριδικό δεύτερο επιθετικό σαν τον Γκατσινοβιτς στις Βρυξέλλες μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα τα χαρακτηριστικά περισσότερων παικτών. Προκρίσεις πήρε και με τον ρόμβο, πρόκριση πήρε μετά και με αυτές τις δύο διατάξεις και έκανε και δυο νίκες στο πρωτάθλημα. Μπορεί αν είχε τον Μόρο και τον Ντέσερς αρχές Αυγούστου να μην είχε αλλάξει διάταξη όμως δεν τους είχε και δεν θα τους έχει. Δεν φαίνεται όμως καθόλου στεναχωρημένος που την άλλαξε και βέβαια τα αποτελέσματα ήρθαν. Χάρηκε και η πλειοψηφία που εγκαταλείφθηκε ο ρόμβος, προσωπικά δεν είχα πρόβλημα αφού πάνω από τις διατάξεις είναι οι αρχές και η τακτική που φάνηκαν από το πρώτο φιλικό, όμως υπάρχουν και συνέπειες…

Οι δύο υπεραπαραίτητες μεταγραφές παικτών που θα έρχονταν για να πάρουν φανέλα βασικού είναι λιγότερο απαραίτητες πλέον. Για την ακρίβεια η ΑΕΚ έχει τα δύο βασικά της κεντρικά χάφ Πινέδα και Μαρίν, έχει Μάνταλο, Περέιρα που επιστρέφει, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς, Γιόνσον πιθανόν για ειδικές καταστάσεις και θα προσθέσει άλλο ένα αμυντικό χάφ που θα διεκδικεί θέση στη δυάδα αφού όλοι αυτοί που έγραψα πλην του Γιόνσον μπορούν να παίξουν και στο 10 πίσω από τον φορ και κάποιοι και στα άκρα. Δεδομένα λοιπόν μπορεί να ποντάρει σε ένα ρισκαδόρικο στοίχημα με μεγάλα κέρδη καθώς δεν ψάχνει πλέον τον παίκτη που θα έπαιρνε την φανέλα σπίτι με μόνο αναπληρωματικό τον Μάνταλο αφού ο Γιόνσον ποτέ δεν θα μπορούσε να κάνει την δουλειά του εξαριού στον ρόμβο….

Όταν έμαθα πως η ΑΕΚ παίρνει τον Γκρούγιτς με την αίρεση των ιατρικών εξετάσεων και με συμβόλαιο που την εξασφαλίζει πλήρως το θεώρησα ένα πάρα πολύ καλό στοίχημα. Εκμεταλεύεται ένα βαρύ τραυματισμό που όμως πλέον αποτελεί παρελθόν και παίρνει σε πολύ καλή ηλικία έναν παίκτη τύπου Γιόβιτς. Μπορεί να μην πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Γκρούγιτς όμως πήγε στη Λίβερπουλ και την Πόρτο και η καριέρα του σίγουρα δεν προέβλεπε στα 29 του να παίζει Ελλάδα και Conference League αν δεν έχανε ουσιαστικά όλη την περυσινή σεζόν.

Έρχεται απόλυτα καλά σε ένα οικείο περιβάλλον με συμπατριώτη προπονητή και πολλούς συμπαίκτες που μιλούν την ίδια γλώσσα, να κάνει restart σε μια ηλικία άριστη και χωρίς η ομάδα να πιέζεται να τον βάλει μέσα αύριο το πρωί. Και χωρίς βέβαια και ο ίδιος να έχει αυτή την απαίτηση γιατί κι αυτό μετράει. Αν βγει και καταφέρει να πάρει θέση με τέτοια ανταγωνισμό η ΑΕΚ θα είναι τρομερά κερδισμένη. Αν όχι θα βασιστεί στους πάρα πολλούς παίκτες που έχει ήδη για τις διατάξεις που παίζει πλέον. Το μόνο σενάριο που μπορεί να είναι… εφιάλτης για κάποιους είναι το ότι με κανονικό Γκρούγιτς η ΑΕΚ θα έχει τον ιδανικό παίκτη για την βάση του ρόμβου αν ο Νίκολιτς θελήσει να ξαναδοκιμάσει. Ψηλός, σκληρός, έξυπνος και πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια…

Η άλλη συνέπεια είναι για την μεταγραφή του φορ. Πλέον η ΑΕΚ φαίνεται πως θα παίζει με έναν στην κορυφή και υπάρχει ο Γιόβιτς. Δεν είναι καθόλου εύκολο για κάποιον παίκτη που έχει φιλοδοξία να είναι το πρώτο βιολί να έρθει τώρα στην ΑΕΚ. Ο Ντέσερς για παράδειγμα πήγε στον Παναθηναϊκό γνωρίζοντας πως είναι ο βασικός με δεύτερο έναν φορ που αποκτήθηκε για δεύτερος και τρίτο έναν φορ που αποκτήθηκε για τρίτος. Ευχαριστημένοι όλοι αν και τους ξενέρωσε ο… Κομπότης.

Η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να δώσει αυτά τα χρήματα παρά μόνο για να παίζουν μαζί Γιόβιτς και Ντέσερς που πράγματι ταιριάζουν και θα ήταν ένα πολύ ωραίο δίδυμο όμως με την αλλαγή της διάταξης μάλλον δεν καιγόταν τόσο πολύ να το έχει κι ο Νίκολιτς. Αυτή την στιγμή η ΑΕΚ ψάχνει μήπως αντικαταστήσει τον Πιερό που έχει προτάσεις για δανεισμό στην Τουρκία ως δεύτερο. Ο Νίκολιτς φωτογράφησε μεταγραφή νεαρού και πράγματι η ΑΕΚ έχει κάνει κινήσεις όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί χρόνο συμμετοχής αφού έχει και το δικό της πρότζεκτ. Τον Ζίνι. Προσωπικά θα κρατούσα τον Πιερό. Όχι επειδή έβαλε το πολυπόθητο γκολ αλλά γιατί ήρθε για δεύτερος και μετά την διακοπή που πρώτα ο Θεός θα είναι έτοιμος ο Γιόβιτς θα επιστρέψει στην κανονικότητα πριν την πώληση του Λιβάι. Και τρίτος ο Ζίνι που ήρθε για τρίτος αλλά μπορεί να χωρέσει και αλλού.

Βέβαια άλλοι αποφασίζουν και πληρώνουν, εγώ την γνώμη μου λέω. Οι μεταγραφές που θα έκανα από… Τετάρτη, για το Ελληνικό πρωτάθλημα θα ήταν άλλες. Ένα δεξί μπακ - αναβάθμιση του Οντουμπάτζο και κυρίως ένα ακόμη σέντερ μπακ με δεδομένο πως αυτός ο Μουκουντί θα είναι βασικός στο κόπα Αφρικα και χωρίς να αμφισβητώ τον Νίκολιτς που πιστεύει τον Χρυσόπουλο θα ήθελα μια έξτρα ασφάλεια για τον μισό Δεκέμβρη και ίσως όλο τον Γενάρη…