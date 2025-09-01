Σπόρτινγκ: «Ο Παναθηναϊκός το δικαίωμα προτίμησης για Φώτη - Στα 100 εκατ. η ρήτρα του»

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας γνωστοποίησε όλες τις οικονομικές λεπτομέρειες που αφορούν την μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό.

Τα «Λιοντάρια» επιβεβαίωσαν πως το κόστης της μεταγραφής ανέρχεται σε 22 εκατ. ευρώ ως φιξ ποσό, ενώ υπάρχουν μπόνους που μπορούν να το ανεβάσουν στα 25 εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός διατηρεί 25% ποσοστό μεταπώλησης αλλά και δικαίωμα προτίμησης, ενώ το συμβόλαιο του Έλληνα επιθετικού είναι πενταετούς διάρκειας και θα περιλαμβάνει ρήτρα ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Σπόρτινγκ:

«Η ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΝΤΕ ΠΟΡΤΟΥΓΚΑΛ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, Α.Ε. (εφεξής Sporting SAD), στο πλαίσιο της υποχρέωσης πληροφόρησης που απορρέει από το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου, ανακοινώνει τα εξής στο επενδυτικό κοινό:

Η Sporting SAD κατέληξε σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο (εφεξής «Παναθηναϊκός»), για την απόκτηση, με οριστική μεταβίβαση, των αθλητικών δικαιωμάτων και του 100% των οικονομικών δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη (εφεξής «Ποδοσφαιριστής»), έναντι του ποσού των 22.000.000,00 € (είκοσι δύο εκατομμυρίων ευρώ), το οποίο ενδέχεται να ανέλθει σε έξτρα 3.000.000,00 € (τριών εκατομμυρίων ευρώ), βάσει της επίτευξης καθορισμένων στόχων που σχετίζονται με την απόδοση του ποδοσφαιριστή και την απόδοση της Sporting SAD. Ο Παναθηναϊκός διατηρεί επίσης δικαίωμα προτίμησης και αποζημίωσης 25% σε περίπτωση μελλοντικής μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση για τρίτες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μεταγραφή, γεγονός που σημαίνει ότι η Sporting SAD δεν θα καταβάλει προμήθειες ή αμοιβές για υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Επίσης, συμφωνήθηκε ότι η Sporting SAD και ο Ποδοσφαιριστής θα υπογράψουν συμβόλαιο εργασίας πέντε (5) αθλητικών περιόδων, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2030, με ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100.000.000,00 € (εκατό εκατομμυρίων ευρώ).

Λισαβόνα, 1 Σεπτεμβρίου 2025».