Το τρίτο χτύπημα του Βέρμπιτς

Με το χθεσινό του γκολ για λογαριασμό του Λεβαδειακού στη Λεωφόρο, ο Μπενιαμίν Βέρμπιτς κατέγραψε μια ξεχωριστή επίδοση, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας.

Την πρώτη χρονιά της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, ο Μπενιαμίν Βέρμπιτς είχε 26 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και δύο τέρματα, τα οποία ήταν με αντίπαλο τον Λεβαδειακό. Ο 32χρονος Σλοβένος είχε σκοράρει τόσο στη νίκη με 1-0 των Πρασίνων στην έδρα τους για την 3η αγωνιστική της σεζόν 2022-23, όσο και στην εκτός έδρας αναμέτρηση που πάλι ολοκληρώθηκε με νίκη του Παναθηναϊκού με 1-0.

Από το 2024-25 βρίσκεται στον Λεβαδειακό, με τον οποίο έχει σημειώσει τρία γκολ με αυτό της Κυριακής (31/8) στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην ισοπαλία με 1-1 των δύο ομάδων.

Αυτό ήταν το τρίτο του γκολ σε αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Λεβαδειακό και έγινε ο πρώτος που σκοράρει και για τις δύο ομάδες.

Ο Σλοβένος έχει σκοράρει απέναντι σε επτά ομάδες συνολικά και έχει δύο γκολ με αντίπαλο το Βόλο και τον Λεβαδειακό και από ένα με ASTERAS AKTOR, Πανσερραϊκό, Λαμία, Athens Kallithea και Παναθηναϊκό.