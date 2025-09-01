Η Λίβερπουλ έριξε την «βόμβα» του καλοκαιριού - Παίρνει τον Ίσακ πληρώνοντας 130 εκατ λίρες!

Τέλος στο σίριαλ του καλοκαιριού έβαλε η Λίβερπουλ, που ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Νιούκαστλ για την απόκτηση του Αλεξάντερ Ίσακ, έναντι 130 εκατομμυρίων.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «reds» λίγο πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου, πέτυχαν το μεγάλο deal με τη Νιούκαστλ για τον Σουηδό επιθετικό, σπάζοντας τα ταμεία.

Η Λίβερπουλ θα καταβάλει στις «καρακάξες» το αστρονομικό ποσό των 130 εκατ. λιρών, για να κάνει τον Ίσακ την ακριβότερη μεταγραφή μεταξύ ομάδων της Premier League.

Ο Ίσακ, την Δευτέρα (1/9), θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με την Λίβερπουλ.

Οι «reds», έτσι έφεραν εις πέρας μια δύσκολη μεταγραφική υπόθεση, αφού «πάλευαν» για να αποκτήσουν τον 25χρονο επιθετικό σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.