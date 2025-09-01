Η Λίβερπουλ έριξε την «βόμβα» του καλοκαιριού - Παίρνει τον Ίσακ πληρώνοντας 130 εκατ λίρες!

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «reds» λίγο πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου, πέτυχαν το μεγάλο deal με τη Νιούκαστλ για τον Σουηδό επιθετικό, σπάζοντας τα ταμεία.
Η Λίβερπουλ θα καταβάλει στις «καρακάξες» το αστρονομικό ποσό των 130 εκατ. λιρών, για να κάνει τον Ίσακ την ακριβότερη μεταγραφή μεταξύ ομάδων της Premier League.
Ο Ίσακ, την Δευτέρα (1/9), θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με την Λίβερπουλ.
Οι «reds», έτσι έφεραν εις πέρας μια δύσκολη μεταγραφική υπόθεση, αφού «πάλευαν» για να αποκτήσουν τον 25χρονο επιθετικό σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
🚨💣 BREAKING: Alexander Isak to Liverpool, here we go! Deal agreed now for £130m transfer fee. Record move for Premier League.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025
Isak, on his way today for medical tests as new Liverpool player after long term deal agreed months ago.
It was always ONLY Liverpool for Isak. pic.twitter.com/AGnXqBKsmX