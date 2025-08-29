Ο… παλιόφιλος Ολιβιέ Εντσάμ έρχεται στο δρόμο της ΑΕΚ

Μνήμες από το καλοκαιρινό – μεταγραφικό - σίριαλ του 2021 ξυπνάει η Σαμσουνσπόρ στην Ένωση. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Η Σαμσουνσπόρ είναι μία από τις ομάδες που θα βρει η ΑΕΚ στο ευρωπαϊκό μονοπάτι της League Phase του Conference League.

Η τουρκική ομάδα που αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό στα play offs του Europa League, διατηρεί στο ρόστερ της έναν παίκτη που το καλοκαίρι του ΄21 αποτέλεσε διακαή μεταγραφικό πόθο της Ένωσης κι ήταν πρωταγωνιστής ενός μεταγραφικού σίριαλ χωρίς happy end.

Και το όνομα αυτού, Ολιβιέ Εντσάμ.

Ο Καμερουνέζος κεντρικός χαφ επιδόθηκε σε μπαράζ επαφών με τους «κιτρινόμαυρους» πριν από τέσσερα χρόνια, χωρίς ωστόσο να αποδειχτεί της μεταγραφικής μοίρας γραφτό να στρίψει το τιμόνι προς την Ελλάδα.

Για την ιστορία της υπόθεσης, εκείνη την περίοδο ο Εντσάμ είχε μείνει ελεύθερος από την Σέλτικ κι η ΑΕΚ είχε συμφωνήσει μαζί του για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με ετήσιες απολαβές κοντά στο 1,2 εκατ. ευρώ (συν μπόνους).

Ωστόσο η αιφνίδια αλλαγή ατζέντη του ποδοσφαιριστή έφερε τα πάνω – κάτω και προϊόντος του χρόνου ο Εντσάμ μεταπήδησε στην Σουόνσι στην οποία έπαιξε για μια διετία (2021-23) με 82 συμμετοχές – 12 γκολ – 6 ασίστ.

Το καλοκαίρι του ΄23 η Σαμσουνσπόρ τον έφερε στην Τουρκία και με την ομάδα της Σαμψούντας, γράφει συνολικά στο κοντέρ 64 παιχνίδια – 12 γκολ – 2 ασίστ.

Ο Εντσάμ αποτελεί βασική μονάδα της μεσαίας γραμμής της Σαμσουνσπόρ κι έπαιξε δύο 90λεπτα στις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό.