Άρης: Ανεβάζει στροφές και περιμένει την διακοπή ο Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος ξεκίνησε τις προπονήσεις στην νέα του ομάδα και υπολογίζεται πως θα βρίσκεται στο 100% με την διακοπή του πρωταθλήματος

Στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη βρίσκεται από χθες, Τετάρτη, ο Κώστας Γαλανόπουλος.

Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής εντάχθηκε στο ρόστερ του Άρη και προσαρμόζεται σταδιακά στις νέες συνθήκες της ομάδας, έχοντας να καλύψει αρκετό έδαφος, ώστε να προλάβει τους συμπαίκτες του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί ο παίκτης, ώστε να εγκλιματιστεί πλήρως και να θεωρείται 100% έτοιμος κάνουν λόγο για ένα διάστημα 2 -3 εβδομάδων, επομένως η διακοπή των Εθνικών θα βρει τον ποδοσφαιριστή των κιτρινόμαυρων στο κατάλληλο σημείο, ώστε να κερδίσει χρόνο και να αρχίσει να μπαίνει σε πλήρη ρυθμό με την επιστροφή των ομάδων στη δράση.