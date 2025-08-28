Η εγγύηση… Σαββίδης η πρόκριση και η ενίσχυση

Επιχείρηση… Ριέκα για τον ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος επί της Λάρισας. Ο Δικέφαλος καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ από το παιχνίδι της Κροατίας και να σφραγίσει το διαβατήριο του για την επόμενη φάση του Europa League. Γράφει ο Κώστας Βασιλόπουλος.

Η Ριέκα δεν είναι Λάρισα, όπως σωστά διαβάζω -ακούω και θα εξηγήσω ποιες είναι οι διαφορές. Μια χαρά ομάδα είναι η Λάρισα και θα το διαπιστώσουν όλοι στη συνέχεια της σεζόν. Οπως όλες οι νεοφώτιστες, θα χρειαστεί χρόνο για να προσαρμοστεί στα δεδομένα και να αποκτήσει ρυθμό. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ήταν μόλις το δεύτερο επίσημο. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί ο αγώνας Κυπέλλου με την Καλαμάτα. Δεν μπορούμε λοιπόν να την συγκρίνουμε με την Ριέκα που έχει παιχνίδια στην πλάτη της, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο Κροατικό πρωτάθλημα.

Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν είδα τίποτα σπουδαίο από τη Ριέκα στην Κροατία. Μια μέτρια – συντηρητική ομάδα, που νίκησε για εκμεταλλεύτηκε -μια ακόμα- την κακή μέρα του ΠΑΟΚ. Κακά τα ψέματα, η εμφάνιση του Δικεφάλου στην Κροατία, δεν έφτασε στα δικά μου μάτια ούτε το 3, με άριστα το 10.

Που θέλω να καταλήξω; Ο μέτριος (το τονίζω, ο μέτριος) ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δεν θα έχει πρόβλημα απέναντι στους Κροάτες. Το γκρουπ του Λουτσέσκου, υπερέχει σε όλα τα σημεία και μένει να το δείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι δυνατότητες της ομάδας (ανεξάρτητα από την κάλυψη των κενών που όντως υπάρχουν), είναι πολύ μεγαλύτερες απ΄ ότι έχουμε δει μέχρι τώρα και είμαι σίγουρος πως σταδιακά θα επανέλθει στις.. εργοστασιακές ρυθμίσεις, όπως συνηθίζουμε να λέμε και να γράφουμε. Η πρόκριση, εξαρτάται από την εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Αν το βράδυ της Πέμπτης, οι ασπρόμαυροι παρουσιάσουν το πραγματικό τους πρόσωπο, βελτιώνοντας τις μεταβάσεις τους και τις επιλογές τους στην τελική προσπάθεια (αυτά θεωρώ πως θα είναι τα «καυτά» σημεία του αγώνα), θα χαρίσουν μια ευχάριστη ευρωπαϊκή βραδιά στο κοινό τους.

Η απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, απέδειξε περίτρανα, πως η οικογένεια Σαββίδη, δεν υπολογίζει τα χρήματα όταν πρόκειται για την ενίσχυση και κατ΄ επέκταση την πρόοδο της ομάδας. Όπως έγραψα και σε προηγούμενο blog, η δαπάνη σχεδόν 20.000.000 ευρώ (πάνω - κάτω όσο ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο), για ένα και μόνο παίκτη, προδίδει την διάθεση του Ιβάν να δημιουργηθούν στην ομάδα συνθήκες που θα τις επιτρέψουν να πρωταγωνιστήσει στις εγχώριες διοργανώσεις, να διεκδικήσει και να κατακτήσει τίτλους (παράλληλα με την ευρωπαϊκή της πορεία), πλαισιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τους εορτασμούς των 100 ετών από την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Η παρουσία της οικογένειας Σαββίδη στην ΠΑΕ, αποτελεί εγγύηση και δεν αναφέρομαι μόνο στην απόκτηση του διεθνούς νεαρού μέσου, όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια.

Αξίζει να σημειωθεί πως, η άμεση μετακίνηση του Ζαφείρη από τη Σλάβια στον ΠΑΟΚ, δεν αφορά τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής. Από τη στιγμή που οι Τσέχοι αποφάσισαν να μπούνε σε διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του Χρήστου το χειμώνα, Ιβάν και Γιώργος Σαββίδης κατέστησαν σαφές στους συνεργάτες τους, πως είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν όσα χρήματα απαιτούνται, για να φορέσει άμεσα τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης. Ενδεχόμενο που αποκλείστηκε από τους επιτελείς της ομάδας της Πράγας, για λόγους που είναι γνωστοί. Θα σημειώσω το εξής. Διατηρώ κάποιες ελπίδες (διευκρινίζω πως είναι λίγες) να αλλάξει η κατάσταση μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, καταληκτική ημερομηνία για να δηλώσουν οι ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα, τις λίστες τους στην ΟΥΕΦΑ. Η μεταγραφική περίοδος, ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου αλλά, δεν θα είχε νόημα να φέρει ο ΠΑΟΚ στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο τον Ζαφείρη στην Τούμπα και να μην μπορεί να τον χρησιμοποιήσει στην Ευρώπη.

Σαφώς και η προσπάθεια ενίσχυσης και κάλυψης των κενών, δεν έχει τελειώσει. Η απόκτηση κεντρικού αμυντικού και ενός ακόμα χαφ, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ έχει επικεντρωθεί στον Ιταλό, Αλεσάντρο Βολιάκο της Τζένοα. Ο 26χρονος στόπερ, συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που έχει ζητήσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τον αμυντικό που θα προστεθεί στο ρόστερ της ομάδας. Βασικό προσόν του Ιταλού στόπερ, η δυνατότητα να παίξει και στις δυο θέσεις στο κέντρο της άμυνας. Ο ΠΑΟΚ συζητά με τη Τζένοα τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς που δεν θα είναι απαγορευτική.

Αναφορικά με το χαφ, το ενδιαφέρον του Δικεφάλου εστιάζεται σε διεθνή ποδοσφαιριστή νεαρής ηλικίας (από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα), που επίσης συγκεντρώνει τα στοιχεία που έχει ζητήσει η τεχνική ηγεσία και είναι εντελώς διαφορετικά από τα στοιχεία που των χαφ που έχει στη διάθεση του ο Λουτσέσκου. Οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει και αναμένονται εξελίξεις μέχρι το Σαββατοκύριακο.

Αρχικά θεωρούσα ότι με στόπερ και χαφ, θα έκλεινε ο κύκλος της ενίσχυσης. Τις τελευταίες ημέρες έχει διαμορφωθεί ένα διαφορετικό κλίμα. Το ενδεχόμενο προσθήκης ενός επιθετικού, δεν είναι πλέον απίθανό. Ακόμα και στην περίπτωση που ο Τσάλοφ μείνει στην ομάδα.