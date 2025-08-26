Οι ιθύνοντες προσπαθούν να μεταπείσουν τον Ίσακ για την παραμονή του

Ακόμη ένα επεισόδιο στο μεταγραφικό σίριαλ του Αλεξάντερ Ίσακ προστέθηκε, με τους ανθρώπους της Νιούκαστλ να καταβάλουν προσπάθεια να πείσουν τον Σουηδό επιθετικό να μείνει.

Ο Ίσακ βρίσκεται σε ανοιχτή κόντρα με την διοίκηση της Νιούκαστλ, ζητώντας να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Λίβερπουλ, με τον 25χρονο επιθετικό να απέχει από τις προπονήσεις και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», μέλη της διοίκησης της Νιούκαστλ, μεταξύ αυτών και ο συνιδιοκτήτης της αγγλικής ομάδας, Τζέιμι Ρούμπεν, είχαν συνάντηση με τον Σουηδό επιθετικό στο σπίτι του για να τον πείσουν να μείνει.

Όπως, αναφέρει το δημοσίευμα οι ιθύνοντες της Νιούκαστλ προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα με τον 25χρονο επιθετικό, προκειμένου να εγκαταλείψει τις σκέψεις μεταγραφής και να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η μεταγραφική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της στην Αγγλία και πλέον οι «καρακάξες» περιμένουν αν θα αλλάξει την στάση του ο Ίσακ ή αν θα επιμείνει στην απόφασή του να αποχωρήσει με μεταγραφή.