Σίτι, Άρσεναλ και Λίβερπουλ επιμένουν για τον Ροντρίγκο

Οι τρεις αγγλικές ομάδες δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια απόκτησης του Βραζιλιάνου εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μπορεί το τελευταίο διάστημα οι Μαδριλένοι να μην δείχνουν διάθεση να παραχωρήσουν τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ωστόσο το ενδιαφέρον από την Αγγλία παραμένει «ζεστό» για τον Ροντρίγκο.

Σύμφωνα με το «TeamTalk», Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ και Λίβερπουλ παραμένουν στην «μάχη» για την απόκτηση του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού και τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου θα κάνουν την κίνησή τους.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι τρεις ομάδες θεωρούν ότι ένα ποσό κοντά στα 80 εκατ. ευρώ θα «ξεκλείδωνε» το deal και θα έκαμπτε τις αντιστάσεις της Ρεάλ για την πώληση του Ροντρίγκο.