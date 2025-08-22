ΟΦΗ: Δανεικός στην Eλλάς Σύρου ο Κωνσταντίνος Χνάρης

Στη Σύρο και τη Super League 2 θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Χνάρης.

Ο ΟΦΗ ήρθε σε συμφωνία με την Ελλάς Σύρου για τον δανεισμό του Κωνσταντίνου Χνάρη μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς.

Ο 20χρονος αμυντικός θα έχει την ευκαιρία να πάρει πολύτιμες εμπειρίες και να αυξήσει τον χρόνο συμμετοχής του στη Super League 2, συνεχίζοντας την ποδοσφαιρική του εξέλιξη μέσα από τις απαιτήσεις της κατηγορίας.

Η συμφωνία θεωρείται επωφελής και για τις δύο πλευρές, με τον ΟΦΗ ν ευελπιστεί με αυτή την κίνηση να δει τον νεαρό ποδοσφαιριστή του να αποκτά παιχνίδια στα πόδια του, και την Ελλάς Σύρου να ενισχύεται στην αμυντική της γραμμή με έναν ταλαντούχο παίκτη.