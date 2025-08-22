Η Νιούκαστλ περιμένει νέα πρόταση από την Λίβερπουλ για τον Ίσακ

Το μεταγραφικό σίριαλ με τον Σουηδό επιθετικό συνεχίζεται, αφού η Νιούκαστλ δείχνει διάθεση να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την Λίβερπουλ.

Μετά την κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στην διοίκηση της Νιούκαστλ με τον Αλεξάντερ Ίσακ, οι «καρακάξες» θέλουν να βρουν λύση και να δώσουν ένα τέλος σε ένα μεταγραφικό σίριαλ που διαρκεί όλο το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TeamTalk», οι ιθύνοντες της Νιούκαστλ περιμένουν από την Λίβερπουλ να καταθέσει νέα πρόταση για τον 25χρονο επιθετικό, που θα καλύπτει τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί.

Η Νιούκαστλ ζητάει ένα ποσό κοντά στα 120 εκατ. λίρες και οι ιθύνοντες της αγγλικής ομάδας είναι αισιόδοξοι ότι αυτή τη φορά θα βρουν την «χρυσή τομή» με την Λίβερπουλ για την πώληση του Ίσακ.