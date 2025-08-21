Άντεξε στις Βρυξέλλες με «κέρβερο» Στρακόσα και «λυτρωτή» Ελίασον η ΑΕΚ, 1-1 με την Άντερλεχτ και στην «OPAP Arena - Αγιά Σοφιά» θα φορτσάρει για την είσοδο στο Conference League!

Με φόρα η Άντερλεχτ, «κέρβερος» ο Στρακόσα

Η βελγική ομάδα μπήκε στο ματς με τη δύναμη και την αύρα του «Κονστάν Φάντεν Στοκ». Στο 3ο λεπτό, ο Ουέρτα δοκίμασε πρώτος την ετοιμότητα του Στρακόσα που δήλωσε «παρών», ενώ στο 8ο λεπτό ήταν εντυπωσιακός! Αρχικά, απέκρουσε νέο σουτ του Ουέρτα και πεσμένος (!) σταμάτησε με το πόδι τον Ντόλμπεργκ που επέμεινε, αλλά ο Αλβανός τερματοφύλακας τον σταμάτησε και από πλάγια θέση, παραχωρώντας κόρνερ. Στο 10ο λεπτό, ο Αουγκούστινσον σούταρε ψηλά και η «πολιορκία» λύθηκε.

«Ξεμύτησε» η ΑΕΚ, κλασσική ευκαιρία με τον Ζίνι

Η Ένωση άντεξε στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως είδε δυο γρήγορες κίτρινες κάρτες. Στο 4ο λεπτό ο Μάρκο Νίκολιτς για διαμαρτυρία σχετικά με ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Κουτέσα και ο Ρέλβας στο 9ο λεπτό. Δυο λεπτά αργότερα, ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός πήρε την κεφαλιά από χτύπημα φάουλ του Μαρίν, όμως ήταν αδύναμη. Η σπουδαιότερη στιγμή της ΑΕΚ στο ημίχρονο καταγράφηκε στο 17ο λεπτό, όταν ο Κουτέσα έκανε την επέλαση από τα αριστερά, έδωσε στον Γκατσίνοβιτς που βρήκε τον Ζίνι στην «καρδιά» της περιοχής, όμως ο Ανγκολέζος επιθετικός εκτέλεσε πάνω στον Κούζεμανς! Στο 19ο λεπτό ο Ζίνι έκανε την ενέργεια από τα δεξιά, όμως σούταρε ψηλά.

Η κλάση του Ντόλμπεργκ εκτέλεσε τον Στρακόσα

Πάνω που η ΑΕΚ ισορρόπησε, η Άντερλεχτ άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό. Ο Αζάρ κινήθηκε ελεύθερα και έδωσε στον Ντόλμπεργκ που βρήκε λίγο χώρο έξω από τα καρέ του Στρακόσα για να τον «κεραυνοβολήσει» με το δεξί πόδι στο αριστερό «Γ» της εστίας, γράφοντας το 1-0. Θα περίμενε κάποιος ότι οι γηπεδούχοι θα «έχτιζαν» πάνω στο γκολ, όμως ακολούθησε ένα «άγονο» τέταρτο με δυνατά και ατιμώρητα μαρκαρίσματα, ενώ η Ένωση προσπαθούσε να πάρει την κατοχή, ώστε να επιτεθεί με αξιώσεις, ξανά.

Μεγάλη ευκαιρία και πρόβλημα με τον Γκατσίνοβιτς

Ο Κουτέσα συνέχισε το... βιολί του από τα αριστερά και στο 38ο λεπτό μοίρασε στον Γκατσίνοβιτς που σούταρε από το σημείο του πέναλτι, όμως μπλόκαρε ο Κούζεμανς. Αυτή ήταν η δεύτερη σημαντική ευκαιρία για την ΑΕΚ και η πρώτη από τις δυο του Σέρβου άσου που έπεσε στο χορτάρι στο 42ο λεπτό με πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο. Συνέχισε και απείλησε στο 45ο λεπτό, όμως εκεί τον «εγκατέλειψε» το δεξί του πόδι. Το ημίχρονο έκλεισε με τη μεγάλη φάση του Ουέρτα, ο οποίος από γέμισμα και… σπόντα στο κεφάλι του Ντόλμπεργκ, βρέθηκε σε θέση βολής από πλάγια θέση, πλάσαρε ο Μεξικανός, αλλά η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και έφυγε έξω.

Ανακάτεψε την «τράπουλα» ο Νίκολιτς, λίγες οι ευκαιρίες

Ο Μάρκο Νίκολιτς έβγαλε τον Λιούμπισιτς και τον τραυματία Γκατσίνοβιτς στην ανάπαυλα, περνώντας τον Μάνταλο σε θέση «10» και τον Πινέδα πλάι στον Μαρίν στον άξονα. Ο Μεξικανός απείλησε στην έναρξη του δευτέρου μέρους με σουτ που έφυγε άουτ και στο 56' ο Αζάρ είχε σημαντική στιγμή με σουτ από το ύψος του πέναλτι που είχε την ίδια κατάληξη. Στο 61ο λεπτό και πάλι ο Ντόλμπεργκ δοκίμασε την ετοιμότητα του Στρακόσα που διατήρησε το 1-0 και έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να ισοφαρίσει.

Μπήκε ο Ελίασον, μπήκε και το γκολ της ισοπαλίας

Στο 66' ο Μάρκο Νίκολιτς έφερε στον αγώνα τον Ελίασον αντί του Ζίνι και στο 72' τον Πιερό αντί του Κοϊτά, φρεσκάροντας και «φορτώνοντας» τα καρέ των Βέλγων. Στο 75ο λεπτό ήλθε η επιβράβευσε για το κοουτσάρισμα του Σέρβου τεχνικού με το 1-1 από τον Ελίασον που αξιοποίησε τη σέντρα του Κουτέσα!

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Μπέσνικ Χάσι): Κούζεμανς, Χέι, Κανά, Αουγκούστινσον, Μααμάρ, Ντε Κατ (78' Σαλιμπά), Γιανσάνα, Ουέρτα (78' Μπερτατσίνι), Αζάρ (90' Στρούικενς), Ανγκούλο (86' Ντάο), Ντόλμπεργκ (86' Βάσκες).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Λιούμπισιτς (46' Μάνταλος), Μαρίν, Κοϊτά (72' Πιερό), Κουτέσα (88' Πενράις), Γκατσίνοβιτς (46' λ.τρ. Πινέδα), Ζίνι (66' Ελίασον).

Περισσότερα, σε λίγο...