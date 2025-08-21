Νίκολιτς: «Ο Ελίασον μπορεί και θα παίξει ακόμη καλύτερα»

Ο προπονητής της ΑΕΚ παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος της ισόπαλης αναμέτρησης της ομάδας του, κόντρα στην Άντερλεχτ εκτός έδρας, κάνοντας ειδική αναφορά στον Νίκλας Ελίασον που σκόραρε για την «Ένωση».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

«Συγχαρητήρια στους φιλάθλους μας, βλέπετε την ατμόσφαιρα. Σχετικά με το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο ξεκινήσαμε όχι πολύ καλά, χάσαμε και δύο πολύ καλές ευκαιρίες του 200% με τον Γκατσίνοβιτς και τον Ζίνι, που θα έπρεπε να τις βάλουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι, ισορροπήσαμε, ελέγξαμε καλύτερα το παιχνίδι και καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Η ισοπαλία είναι ένα περίεργο αποτέλεσμα με έναν δύσκολο αντίπαλο, όμως έχουμε το επόμενο ματς στην έδρα μας και αν συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω θα τα καταφέρουμε.

Δεν υπήρχε άγχος, αλλά όταν δεν κρατάς τη μπάλα στο κέντρο και την κυνηγάς, είναι λογικό να δέχεσαι κάποια πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάποιες επιθετικές ευκαιρίες, όχι όπως θα έπρεπε, αλλά είχαμε τον έλεγχο του ρυθμού και της μπάλας, οπότε τα πράγματα πήγαν καλύτερα.

Γνωρίζω ότι μπορεί να παίξει ακόμα καλύτερα, παρότι σημείωσε αυτό το γκολ. Χρειαζόμαστε βέβαια έναν παίκτη ακόμα στο κέντρο όπως είπαμε, ο Λούκας σήμερα δεν μπόρεσε να παίξει, είχε ένα μικρό θέμα τραυματισμού. Το ξέρω εγώ ο ίδιος ότι ο Ελίασον μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα και θα τα καταφέρει να παίξει έτσι».