ΑΕΚ: Ο λόγος που δεν αγωνίστηκε ο Γιόβιτς

Ο Λούκα Γιόβιτς βρισκόταν κανονικά στην αποστολή και στον πάγκο ωστόσο δεν αγωνίστηκε καθόλου απέναντι στην Άντερλεχτ λόγω διαχείρισης ενός μικρό-προβλήματος που είχε.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος σέντερ φορ, ένιωθε βαρύ το πόδι του και στην Ένωση αποφάσισαν να μην πάρουν ρίσκο.

Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να σημειώσουμε πως έχει κάνει όλες τις εξετάσεις, δεν έχει κάτι ανησυχητικό, ωστόσο ο Νίκολιτς αποφάσισε να μην τον χρησιμοποιήσει καθόλου για να μην υπάρξει κάποιο ζήτημα απο τη στιγμή που δεν ηταν στο 100% με τη διαχείριση με την περίπτωση του να αποφασίζεται μάλιστα σήμερα. Για το θέμα, ρωτήθηκε ο Σέρβος τεχνικός, τονίζοντας: «Δουλεύουμε για να είναι καλά προετοιμασμένος ο Λούκα. Ένιωσε μια μικρή ενόχληση και έπρεπε να τον προσέξουμε. Μας έλειψε σίγουρα».