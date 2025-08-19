Πετράκης: «Ο σκοπός επετεύχθη χωρίς να μας ικανοποιήσει σε καμία περίπτωση η εμφάνισή μας»

Οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΛ και του «λυτρωτή» Σάββα Μούργου μετά το 1-2 και την πρόκριση επί της Καλαμάτας στην Παραλία. Επιπρόσθετα, οι «βυσσινί» θα χάσουν τον Έρικ Φεριγκρά λόγω κάκωσης στον έσω πλάγιο του συνδέσμου στο γόνατο. Στις επόμενες ώρες θα υποβληθεί σε μαγνητική, ώστε να αποσαφηνιστεί η έκταση της βλάβης και να εκτιμηθεί ο χρόνος και ο τρόπος της αποθεραπείας του.

Αρχικά, η τοποθέτηση του Γιώργου Πετράκη:

«Ξεκινώντας θα πω ότι στην ουσία ο στόχος επετεύχθη. Ο σκοπός μας ήταν να καταφέρουμε να πάρουμε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Κυπέλλου. Ήταν πολύ σημαντικό για μας το ότι καταφέραμε να το κάνουμε αυτό. Τώρα ότι αφορά το παιχνίδι, η δυσκολία του παιχνιδιού, η ικανότητα, που εδώ θα κάνω και έτσι μία για την ομάδα της Καλαμάτας που ήταν πάρα πολύ καλή, στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ήταν αρκετά καλύτερη από εμάς, όλο αυτό το έκανε πάρα πολύ δύσκολο.

Στο πρώτο ημίχρονο αν έτσι δεν ξέρω πως θα ακουστεί νομίζω δεν εμφανιστήκαμε. Δεν μπορώ να δω κάτι το οποίο έγινε καλά, το μόνο που μπορώ να κρατήσω είναι οι δύο ευκαιρίες οι καλές που χάσαμε κατά τα άλλα φάνηκε ότι δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε σαν ομάδα, είχα μακριά τις γραμμές μας, δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε, χάναμε τις μονομαχίες στις δεύτερες μπάλες είχαμε πολλά κενά και αυτό είναι σίγουρα αιτία προβληματισμού και αυτό θα κάνουμε, θα πρέπει να αξιολογήσουμε και το παιχνίδι που παίξαμε για το τι δεν πήγε καλά και σίγουρα αυτό που συνέβη στο δεύτερο ημίχρονο που πιστεύω ότι εμφανιστήκαμε καλύτεροι χωρίς σε καμία περίπτωση να πω ότι η απόδοση μας ήταν σε πολύ ψηλά στάνταρ, όμως πετύχαμε δύο γκολ νομίζω ότι και το τρίτο γκολ από ότι μου είπαν ήταν καθαρό και νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο πατήσαμε κάπως σαν ομάδα όπως ξεκίνησα αυτό το παιχνίδι για μας ο σκοπός επετεύχθη χωρίς να μας ικανοποιήσει σε καμία περίπτωση η εμφάνισή μας και η στάση μας κυρίως στο πρώτο ημίχρονο.

Για το εισιτήριο της πρόκρισης όμως θα δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες και για την νοοτροπία του δευτέρου ημιχρόνου και πως κατάφεραν να το διαχειριστούν, μιας και δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα μιας και το Κύπελλο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Νομίζω ότι καμία από τις ομάδες πρώτης κατηγορίας δεν πέρασε από εύκολα, το είδαμε και χθες και σήμερα αυτό.

Να ευχηθώ στην Καλαμάτα καλή συνέχεια, να επιτύχει τους στόχους της, θεωρώ ότι έχουν μία πολύ καλή ομάδα. Εμείς πλέον επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι του πρωταθλήματος που έχουμε μπροστά μας την Κυριακή ώστε να δούμε πλέον έτσι είσαι μία ροή η οποία πιστεύω θα μας βοηθήσει και θα μας συνδέσει ακόμα περισσότερο ως ομάδα».

Η δήλωση του Σάββα Μούργου, του παίκτη που έδωσε την πρόκριση στην ΑΕΛ με 1-2 επί της Καλαμάτας:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα η Καλαμάτα είναι μια πολύ καλή ομάδα φάνηκε και στο πρώτο ημίχρονο που είχανε αρκετές ευκαιρίες, παρόλα αυτά στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο αποφασισμένοι να καταφέρουμε να ανατρέψουμε το παιχνίδι και το πετύχαμε. Είμαι χαρούμενος πρώτα από όλα εννοείται που η ομάδα κέρδισε και δεύτερον που βοήθησα την ομάδα με το γκολ μου να πάρει την πρόκριση».