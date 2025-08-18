Ο προπονητής της Νιούκαστλ ζητάει «άμεση επίλυση» στο θέμα του Ίσακ

Ο προπονητής της Nιούκαστλ, Έντι Χάου, ζήτησε από τον σύλλογο να επιλύσει σύντομα το ζήτημα του Αλεξάντερ 'Ισακ, ενώ υποστήριξε το δικαίωμα των οπαδών να αποδοκιμάσουν τον επιθετικό που θέλει να φύγει.

Οι οπαδοί των «ανθρακωρύχων» φώναζαν χυδαία συνθήματα στον Ίσακ στο Villa Park μετά το τέλος του αγώνα της πρεμιέρας της Premier League εναντίον της Άστον Βίλα. Ο Σουηδός είναι αποφασισμένος να φύγει από τη Nιούκαστλ αυτό το καλοκαίρι και να υπογράψει στη Λίβερπουλ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ίσακ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Νιούκαστλ για τον πρώτο αγώνα της σεζόν, το Σάββατο (16/8), εκτός έδρας με την Άστον Βίλα. Ο Άντονι Γκόρντον ξεκίνησε ως νούμερο 9 στο Μπέρμιγχαμ, με τις «καρακάξες» να μένουν στο 0-0.

Αναφερόμενος στο μεταγραφικό σίριαλ του Σουηδού επιθετικού, ο Χάου είπε στους δημοσιογράφους μετά τον αγώνα: «Είναι δύσκολο να απαντήσω. Ελπίζω να επιλυθεί γρήγορα, γιατί είναι ένα θέμα που μας απασχολεί συνεχώς. Οι παίκτες έχουν καταφέρει να το αγνοήσουν και να αποδώσουν. Πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να τα βγάλουμε πέρα χωρίς τις αρνητικές φήμες».

Σχετικά με την επικείμενη αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ, ο Άγγλος προπονητής πρόσθεσε: «Τα παιχνίδια με τη Λίβερπουλ είναι πάντα συναρπαστικά, υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτά. Ανυπομονούμε να το παίξουμε. Γνωρίζουμε πόσο καλοί είναι».

Οι οπαδοί της Νιούκαστλ, που έχουν ήδη στραφεί εναντίον του Ίσακ, ακούστηκαν να φωνάζουν ένα άσεμνο σύνθημα προς τον Σουηδό επιθετικό στο τέλος του αγώνα του Σαββάτου (16/8) στο Βίλα Παρκ. Ο Χάου αργότερα υπερασπίστηκε τους οπαδούς, λέγοντας: «Ό,τι και να συμβεί με τον Ίσακ, οι οπαδοί μας συμπεριφέρθηκαν πολύ καλά σήμερα, γιατί υποστήριξαν την ομάδα ενώ παίζαμε. Πάντα το έκαναν αυτό απίστευτα καλά. Αν θέλουν να πουν κάτι μετά, είναι ελεύθεροι να το κάνουν».