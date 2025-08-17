Επίσημο: Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς, πωλήθηκε στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Όπως ήταν ούτως ή άλλως γνωστό, το εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Σαχτάρ Ντόνετσκ ήταν και το τελευταίο του Νεμάνια Μαξίμοβιτς με την πράσινη φανέλα.

Ο Σέρβος χαφ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί, με την «πράσινη» ΠΑΕ να ανακοινώνει και επίσημα την πώλησή του, η οποία θα αποφέρει 5 εκατ. ευρώ στα ταμεία του συλλόγου.

Το SDNA άλλωστε ήταν αυτό που είχε αποκαλύψει την πρόταση των Αράβων, με τον Παναθηναϊκό να την κάνει αποδεκτή μετά τις αναμετρήσεις με την Σαχτάρ, αφού ήθελε να παραταχθεί πλήρης σε αυτές.

Φυσικά το «Τριφύλλι» έχει βγεει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του, με τους Βιτόρια και Παπαδημητρίου να εξετάζουν συγκεκριμένους στόχους για να βρουν τον κατάλληλο ποδοσφαιριστή.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Σέρβος μέσος αποκτήθηκε ως ελεύθερος το 2024 και έγινε βασικό στέλεχος της ομάδας. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 50 συμμετοχές και τέσσερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Νεμάνια σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».