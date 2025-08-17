Πάει για τη βόμβα του καλοκαιριού με Καβάνι η Πάφος!

Επαφές με την Μπόκα Τζούνιορς κάνει η Πάφος, προκειμένου να αποκτήσει τον Έντινσον Καβάνι.

Τρελαίνει κόσμο η Πάφος αυτό το καλοκαίρι, τόσο με την πορεία της στα προκριματικά του Champions League, όσο και στα μεταγραφικά. Μετά τη μεταγραφική βόμβα με τον Νταβίντ Λουίζ, η κυπριακή ομάδα θέλει να σπάσει τα… κοντέρ και να αποκτήσει τον Έντινσον Καβάνι από την Μπόκα Τζούνιορς.

Όπως σημειώνει η κυπριακή ιστοσελίδα 24sports, η Πάφος έχει ξεκινήσει επαφές με την ομάδα της Αργεντινής για το ενδεχόμενο απόκτησης του Καβάνι, οι οποίες μάλιστα είναι προχωρημένες, με την ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο να ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση για τον Ουρουγουανό αστέρα.

Αν τα καταφέρει, η Πάφος θα έχει ολοκληρώσει μια από τις κορυφαίες μεταγραφές στην ιστορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου, καθώς ο Καβάνι είναι ένας παίκτης παγκόσμιας εμβέλειας, με ζηλευτό βιογραφικό και παλμαρέ, ενώ έχει απολογισμό 399 γκολ στην καριέρα του.

Την ίδια ώρα, οι Κύπριοι έχουν βάλει στόχο την παρουσία τους στη League Phase του Champions League, έχοντας ήδη αποκλείσει τις Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ντιναμό Κιέβου, ενώ επόμενο… εμπόδιό τους είναι ο Ερυθρός Αστέρας.