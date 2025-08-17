Οι στόχοι της ΑΕΛ: Εδραίωση στη Super League και πορεία στο Κύπελλο

Πρόεδρος, προπονητής και παίκτες της ΑΕΛ έθεσαν χθες τους στόχους της νέας σεζόν, που είναι η εδραίωσή της στη Super League και η καλύτερη δυνατή πορεία της ομάδας στο θεσμό του Κυπέλου Ελλάδος.

Αναλυτικά:

Στο αμφιθέατρο του Animus Κέντρου αποκατάστασης, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Αυγούστου η ετήσια στοχοθεσία του οργανισμού της ΑΕΛ, παρουσία όλων των συντελεστών της.

Από την πλευρά της διοίκησης αυτό που ξεκαθαρίστηκε είναι ότι οι δύο βασικοί στόχοι της φετινής ΑΕΛ, είναι προφανώς η εδραίωση της στη Super League και η καλύτερη δυνατή πορεία της ομάδας στο θεσμό του Κυπέλου Ελλάδος.

Παράλληλα τονίστηκε ότι η δυναμική ανανέωση του ρόστερ της ανερχόμενης ΑΕΛ, με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές να είναι νεοεισερχόμενοι, προϋποθέτουν ότι η ομοιογένεια αυτού του συνόλου αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον προπονητή και τους συνεργάτες του.

Η φετινή ΑΕΛ προσπάθησε να διαμορφώσει ένα απόλυτα ισορροπημένο μείγμα κυρίως Ελλήνων αλλά και ξένων ποδοσφαιριστών, με παραστάσεις και εμπειρίες των περισσότερων τόσο από το Ελληνικό πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας όσο και από αντίστοιχα του εξωτερικού. Διόλου τυχαίο είναι το γεγονός ότι κάποιοι από τους ξένους νέους ποδοσφαιριστές μας είναι διεθνείς και συνεχίζουν να υπολογίζονται από τις Εθνικές τους ομάδες.

Από την πλευρά του ο προπονητής Γιώργος Πετράκης ευχαρίστησε τη διοίκηση, διότι όχι απλά του κάλυψε τις ανάγκες για το πλάνο του φετινού ρόστερ της ΑΕΛ, αλλά είναι προφανές ότι έγιναν και συνεχίζονται να γίνονται υπερβάσεις καθόλη τη μεταγραφική περίοδο που συνεχίζεται. Ο ίδιος δεσμεύτηκε για τη διαμόρφωση ενός αγωνιστικού συνόλου απολύτως ανταγωνιστικού, με το δόγμα «καλό ποδόσφαιρο με αντίστοιχα αποτελέσματα» να αποτελεί την πεμπτουσία του δικού του σχεδιασμού. Έχει μελετήσει προσεκτικά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θα πρέπει να αναπτύξει η φετινή ΑΕΛ, λαμβάνοντας υπόψην στο σχεδιασμό του και τις αντίστοιχες μεγάλες ιστορικές πτυχές της. Μπορεί το ποδόσφαιρο παγκοσμίως να έχει εξελιχθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκατίες, αλλά το DNA και η ιστορία της κάθε ομάδας είναι παράγοντες που δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούνται.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται από όλες τις πλευρές του οργανισμού και στο θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου η ΑΕΛ έχει πλούσια ιστορική παράδοση. Την Τρίτη 19 Αυγούστου είναι ο πρώτος σημαντικός σταθμός του θεσμού, καθώς η ομάδα μας καλείται να αντιπαρατεθεί με την Καλαμάτα στην έδρα της. Το παιχνίδι είναι κρίσιμο καθώς οι δύο ομάδες θα αντιπαρατεθούν χρονικά αμέσως μετά την προετοιμασία τους σε έναν αγώνα νοκ-άουτ, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Η διοίκηση ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές προσήλωση, επαγγελματισμό και επιτυχίες, καθώς η ιστορική ΑΕΛ βρέθηκε για πολλά χρόνια στο περιθώριο της SL2, εξαιτίας ακατάλληλων ή τυχοδιωκτικών διοικήσεων του παρελθόντος και με εμφανή έλλειψη οράματος.

Η φετινή επάνοδος στη Super League σηματοδοτεί αναμφίβολα και την αναγέννηση του ιστορικού συλλόγου. Οι παίκτες τόσο ατομικά στα συμβόλαια τους όσο και ομαδικά στο λειτουργικό κανονισμό της ΠΑΕ ΑΕΛ, έχουν όλα τα κίνητρα και τις προϋποθέσεις για να διαπρέψουν. Έχει ήδη διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ανταπόδοσης στους ποδοσφαιριστές αντάξιο της φετινής στοχοθεσίας.

Η ταύτιση της ΑΕΛ με την πόλη της Λάρισας είναι άλλο ένα κρίσιμο στοιχείο που επισημάνθηκε σε όλους τους νέους παράγοντες του οργανισμού, καθώς οι απαιτήσεις θα είναι υψηλές και τα μάτια του κόσμου στραμμένα πάνω στους ποδοσφαιριστές. Η συζήτηση τελείωσε εκφράζοντας αμοιβαία όλοι οι εμπλεκόμενοι την αισιοδοξία τους για τη φετινή χρόνια, με μεθοδικότητα και σοβαρότητα.

Προϋπόθεση για την έλευση θετικών αποτελεσμάτων είναι η απόδοση εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του νέου προπονητή, στους συνεργάτες του και σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Θα χρειαστεί επίσης υπομονή και η ανάλογη πίστωση χρόνου, καθώς με βάση και τις υποχρεώσεις η φετινή αγωνιστική περίοδος θα είναι μαραθώνιος.