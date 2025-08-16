Σαμσουνσπόρ: Δεύτερη νίκη και… άφιξη στην Αθήνα με αυτοπεποίθηση

Η Σαμσουνσπόρ συνέχισε με το απόλυτο στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Κοτζαέλισπορ με 1-0, χάρη σε αυτογκόλ του Γιοβάνοβιτς στο 82ο λεπτό.

Η ομάδα από την Τουρκία αγωνίστηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα σε όλο το δεύτερο μέρος, όμως δυσκολεύτηκε αρκετά στη δημιουργία φάσεων. Παρά τα επιθετικά της κενά, έδειξε για ακόμα μία φορά πόσο μεγάλη βάση δίνει στην αμυντική της οργάνωση, κάτι που αποτέλεσε «κλειδί» για να πάρει το τρίποντο.

Με δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, η Σαμσουνσπόρ παρουσιάζει δυναμικό ξεκίνημα στη σεζόν και ταξιδεύει πλέον στην Αθήνα με ανεβασμένο ηθικό, ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (21 Αυγούστου) για τα playoffs του Europa League.

Η ενδεκάδα της Σαμσουνσπόρ:

Κόκουτς, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Γιούκσελ (46’ Μακουμπού), Εντσάμ, Ντιμάτα (69’ Μούγια), Χόλσε (69’ Αϊντογκντού), Κίλινιτς (77’ Γκονούλ).