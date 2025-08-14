Ο Άρης Λεμεσού έβαλε δύσκολα στην ΑΕΚ, πήγε το ματς στην παράταση (1-1 κ.δ.) αλλά εκεί ο Γιόβιτς έκανε πράγματα και θαύματα στο ντεμπούτο του και έστειλε την Ένωση στην επόμενη φάση (3-1), όπου και θ’ αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ.

Μπορεί να δυσκολεύτηκε. Μπορεί να έφτασε στην παράταση για να βρει τη λύτρωση. Όμως η ΑΕΚ με την ώθηση του κόσμου στην OPAP Arena και με τον Γιόβιτς να σκοράρει στο ντεμπούτο του με την Ένωση, επικράτησε του Άρη Λεμεσού με σκορ 3-1 και προκρίθηκε στα play offs του Conference League, όπου την περιμένει η Άντερλεχτ.

Ο Σέρβος σταρ καθάρισε για τον Δικέφαλο με το τρίτο γκολ, ενώ νωρίτερα ο Κουτέσα, επίσης στην παράταση, είχε ανοίξει τον δρόμο για την πρόκριση των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι έχουν το βλέμμα μόνο στη League Phase του Conference League.

Τραγικό ξεκίνημα για την Ένωση

Το ματς ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για την ΑΕΚ, καθώς μόλις στο 2ο λεπτό ο Ρομπέρτο Περέιρα τραυματίστηκε και αποχώρησε αναγκαστικά από το ματς, με τον Νίκολιτς να αλλάζει τα πλάνα του από πολύ νωρίς και να βάζει τον Λιούμπισιτς στο ματς.

Έτσι, οι Κύπριοι το εκμεταλλεύτηκαν αυτό και ενώ ήδη είχαν μπει καλύτερα, είχαν μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ με το... καλησπέρα. Αρχικά, ο Κακουλλής απείλησε στο 2', με τον Στρακόσα να μπλοκάρει, ενώ ο 24χρονος ήταν και ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων για τον Άρη για ακόμη ένα ματς. Λίγα λεπτά αργότερα (7'), ο Μουκουντί πρόλαβε την τελευταία στιγμή πριν εκτελέσει μόνος στην περιοχη ο Κύπριος φορ, ενώ αμέσως μετά (8') ένα σουτ έξω από την περιοχή έφυγε ελάχιστα άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν, η ομάδα του Νίκολιτς συνέχισε τα λάθη και αυτό δημιούργησε φανερά εκνευρισμό στους οπαδούς που βρέθηκαν στην OPAP Arena. Έτσι, σε μία τέτοια φάση στο 9' ο Κακουλλής βρέθηκε ξανά απέναντι από τον Θωμά Στρακόσα, αλλά νικήθηκε από τον κίπερ του Δικέφαλου.

Κιτρινόμαυρη αντεπίθεση και υπεροχή

Σιγά - Σιγά η Ένωση άρχισε να βρίσκει καλύτερα τα πατήματά της και ισορρόπησε το παιχνίδι, ενώ όπως και στο πρώτο ματς των δύο ομάδων, υπήρχαν αρκετές μονομαχίες στο κέντρο. Έτσι ήρθε και η πρώτη καλή ευκαιρία της ΑΕΚ (19΄), με τον Άλβες να σταματά δύσκολα την κεφαλιά του Ζίνι. Το ίδιο έγινε και στο μακρινό σουτ του Ρότα στο 36ο λεπτό, με τον Ζίνι αρχικά και τον Πιερό έπειτα να μην καταφέρνουν να μπουν στην πορεία της μπάλας στην επαναφορά.

Ελάχιστα πριν τη λήξη του ημιχρόνου ήρθε και η μεγαλύτερη φάση του ματς, με την ΑΕΚ να έχει τέσσερις ευκαιρίες να σκοράρει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Αρχικά ο Άλβες έβγαλε το σουτ του Μαρίν που πήγε στη γωνία, ενώ στην επαναφορά σταμάτησε και το παράλληλο γύρισμα του Μάνταλου. Από την απόκρουση η μπάλα έφτασε στον Ρέλβας, ωστόσο η κεφαλιά του Πορτογάλου σταμάτησε στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Πιερό δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, με το 0-0 να μένει μέχρι την ανάπαυλα.

Γρήγορο προβάδισμα - Άμεση απάντηση

Όσο κακά ξεκίνησε το πρώτο μέρος, τόσο καλά τα πήγε στο δεύτερο η ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς πέρασε στο ματς τον Πήλιο στη θέση του Πενράις και αυτός τον δικαίωσε κατευθείαν. Ο 24χρονος αριστερός μπακ πάτησε περιοχή στο 50ο λεπτό με μία πολύ ωραία ενέργεια και στη συνέχεια κέρδισε και το πέναλτι. Την ευθύνη ανέλαβε ο Ραζβάν Μαρίν, με τον Ρουμάνο να εκτελεί υπέροχα τον Άλβες για το 1-0 που έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στους «κιτρινόμαυρους».

Η χαρά της Ένωσης ωστόσο δεν κράτησε για πολύ. Ο Άρης πίεσε και ανταμείφθηκε άμεσα. Στο 58ο λεπτό ο Ρότα πήγε με αφέλεια πάνω στον αντίπαλο και τον γκρέμισε, με τον διαιτητή να δίνει αρχικά φάουλ οριακά λίγο έξω από την γραμμή. Ωστόσο, με τη βοήθεια του VAR, ο ρέφερι τελικά άλλαξε την απόφασή του καθώς είδε πως το μαρκάρισμα έγινε εντός της περιοχής. Έτσι έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Κβιλιτάια να ευστοχεί επίσης για το 1-1 στο 62΄.

Από εκεί και έπειτα ο ρυθμός έπεσε αισθητά και από τις δύο ομάδες, με ελάχιστες φάσεις στο ματς και όλα έδειχνα πως το ματς θα οδηγηθεί στην παράταση αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά. Στο 80' ο Άρης είχε μία ευκαιρία με τον Κοκόριν, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να βρει εστία. Στις καθυστερήσεις ήταν η σειρά του Δικέφαλου να έχει καλή ευκαιρία, με τη μπάλα όμως από το σουτ του Κοϊτά να φεύγει άουτ.

Λύτρωση στην παράταση

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση και συνέχισε στο ίδιο τέμπο. Οι Κύπριοι είχαν δύο καλές ευκαιρίες με τον Κοκόριν, ωστόσο στη μία η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ, ενώ στη δεύτερη ο Στρακόσα ήταν σε ετοιμότητα. Τελικά η λύτρωση για την ΑΕΚ ήρθε στο 104ο λεπτό με τον Κουτέσα. Ο «μάγος» της Ένωσης έφυγε στην αριστερή πτέρυγα, πάτησε περιοχή και με ένα πολύ δυνατό σουτ από πλάγια θέση νίκησε τον Άλβες για το 1-0, με τον τερματοφύλακα του Άρη να φέρει επίσης μερίδιο ευθύνης.

Λίγα λεπτά μετά ήρθε και η στιγμή του Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος σούπερ σταρ «καθάρισε» για την ΑΕΚ και έκανε διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά της παράτασης. Η ΑΕΚ έφυγε στην αντεπίθεση, ο Κουτέσα πάσαρε υπέροχα στον Γιόβιτς και αυτός με ένα όμορφο τελείωμα νίκησε τον Άλβες για το 3-1 στο 109', δίνοντας την πρόκριση στην ΑΕΚ!