ΑΕΛ προς οπαδούς: «Σεβασμός στο γήπεδο - Καθαριότητα πριν την κριτική»

Η ΠΑΕ ΑΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή εικόνες σκουπιδιών που καταγράφηκαν στην AEL FC Arena μετά από πρόσφατο φιλικό παιχνίδι.

Η διοίκηση της ομάδας δημοσιοποίησε φωτογραφίες από το σημείο, επισημαίνοντας την ανάγκη σεβασμού προς το γήπεδο και τους χώρους του.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά από το κεντρικό κυλικείο της δυτικής κερκίδας, λίγη ώρα μετά το φιλικό της ομάδας, με την ΑΕΛ να τονίζει πως τέτοιες εικόνες δεν συνάδουν με την εικόνα που θέλει να έχει ο σύλλογος.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ:

«Πρώτα τηρούμε τους κανόνες και μετά ασκούμε κριτική.

Και επειδή το φίλαθλο κοινό μας σύντομα θα διαπιστώσει την πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται για την πλήρη ανακαίνιση του AEL FC ARENA σε όλους τους τομείς, τους καλούμε να σέβονται πρωτίστως οι ίδιοι την καθαριότητα και την ακεραιότητα του γηπέδου, καθώς εικόνες σαν και αυτή μετά το πρόσφατο φιλικό της ΑΕΛ και μπροστά στο κεντρικό κυλικείο της δυτικής κερκίδας, μόνο ως εικόνες ντροπής θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν.

Και επειδή η καθαριότητα είναι όντως η μισή αρχοντιά, ας φροντίσουμε ο καθένας μας να σεβόμαστε το κοινό μας ποδοσφαιρικό σπίτι! Αυτό σημαίνει αγαπώ και σέβομαι την ομάδα μου».

Η ΑΕΛ, που βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης των εγκαταστάσεών της, υπογραμμίζει πως ο σεβασμός στο γήπεδο είναι ευθύνη όλων, καλώντας τους φιλάθλους να προστατεύουν το “σπίτι” της ομάδας.