Οι επιλογές του Λουτσέσκου για τη «μάχη» της Αυστρίας - Βασικός Ιβανούσετς! (pic)

Φανέλα βασικού στον Λούκα Ιβανούσετς δίνει ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Κροάτη να παίρνει θέση πίσω από τον Τσάλοβ, έξω αριστερά ο Κωνσταντέλιας και Οζντόεφ αντί Καμαρά! Συνταγή... Τούμπας για τους Αυστριακούς!

Αποστολή στην Αυστρία

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε να ξεκινήσει με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα από τα δεξιά προς τ΄αριστερά και τον Οζντόεφ δίπλα στον Μεϊτέ, με τον Καμαρά να μένει στον πάγκο.

Ο Λούκα Ιβανούσετς θα βρεθεί στο «10», με τον Κωνσταντέλια στο αριστερό «φτερό» και τον Ζίβκοβιτς αντίστοιχα στο δεξί, ενώ ο Τσάλοβ θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Για τη Βόλφσμπεργκερ, η οποία δεν έχει καμία αλλαγή στην ενδεκάδα της συγκριτικά με τον αγώνα της Τούμπας, με το ρεπορτάζ των Αυστριακών να επιβεβαιώνεται, καθώς ο Κιούμπαουερ έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την ομάδα του.

Ο Πόλστερ θα αγωνιστεί ως βασικός τερματοφύλακας, με τους Μπαουμγκάρτνερ, Ντιαμπατέ και Βίμμερ να συνθέτουν την τριάδα των στόπερ από τα δεξιά προς τ΄αριστερά. Ο Μάτιτς θα αναλάβει όλη τη δεξιά πλευρά, με τον Ρέννερ αντίστοιχα την αριστερή, ενώ στον άξονα θα αγωνιστούν οι Σεπφ-Πίσινγκερ. Ο Αγκιέμανγκ θα βρεθεί στο «10», ενώ οι δύο προωθημένοι θα είναι οι Μπάλο και Αβντιγάι.