Η πρόκριση του ΠΑΟΚ και ο… αλεξιπτωτιστής

Ο ΠΑΟΚ πάει στην Αυστρία για την πρόκριση. Πάει για να πετύχει το αυτονόητο. Γράφει ο Κώστας Βασιλόπουλος.

Ναι, η Βόλφσμπεργκερ είναι μια καλή δουλεμένη ομάδα με πειθαρχημένος παίκτες και σωστή καθοδήγηση αλλά… Όπως έγραψα και προχθές, η ανωτερότητα του ΠΑΟΚ είναι αδιαμφισβήτητη και θα αποδεχθεί αυτό στο γήπεδο.

Χωρίς το άγχος της πρεμιέρας (το οποίο αναγνωρίζω ως ελαφρυντικό για το παιχνίδι της Τούμπας), και με μια εβδομάδα επιπλέον δουλειάς, ο Δικέφαλος θα εμφανιστεί στο Κλάγκενφουρτ υποψιασμένος και αποφασισμένος να πετύχει όσα δεν πέτυχε στην Τούμπα.

Να βρει διαδρόμους για την αντίπαλη εστία, χωρίς να αφήσει εκτεθειμένο τον Παβλένκα, που έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά στο πρώτο παιχνίδι.

Θεωρώ δεδομένο ότι ο Λουτσέσκου θα προσεγγίσει τη ρεβάνς με διαφορετική φιλοσοφία. Με λιγότερη δηλαδή πίεση στο build up των Αυστριακών και μεγαλύτερη συνοχή στις γραμμές του, για να εξασφαλίσει γρηγορότερες μεταβάσεις τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά.

Αναφορικά με την 11αδα του ΠΑΟΚ, βλέπω δύο αλλαγές. Ο Οζντόεφ θα πάρει τη θέση του Καμαρά (δεν είναι έτοιμος για ρεβάνς) δίπλα στον Μειτέ και ο Ιβάνουσετς τη θέση του Τάισον που έμεινε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού. Θεωρώ επίσης πως, ο Κρόατης και ο Κωνσταντέλιας θα συνεργαστούν αρμονικά, κινούμενοι πότε στον άξονα και πότε στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Τρίτη αλλαγή στην 11αδα δεν βλέπω. Ο Μπάμπα θα διατηρηθεί στο σχήμα αν και η απόδοση του στο παιχνίδι της Τούμπας, στο δικό μου μυαλό, αποτελεί αφορμή για να κάνει ο Τέιλορ ντεμπούτο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στην Αυστρία. Ωστόσο ο Λουτσέσκου δεν είναι θιασώτης των πολλών αλλαγών, οπότε ας μη το συζητάμε τζάμπα.

Πάμε τώρα στο θέμα της ανέγερσης του νέου γηπέδου. Καταρχήν, η δημόσια αντιπαράθεση, δεν αρέσει σε κανένα μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ.

Μιλώντας με μέλη του Α.Σ. ΠΑΟΚ αλλά και μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαπίστωσα πως δυσαρεστήθηκαν από την τροπή της πρόσφατης συνέντευξης τύπου.

Σέβομαι και εκτιμώ απεριόριστα τον Άλκη Ησαϊάδη. Ως πρόεδρο του συλλόγου αλλά και γνωρίζοντας την πολύχρονη πορεία (και ανιδιοτελή προσφορά) του στα κοινά του ΠΑΟΚ. Όπως τον εκτιμούν και όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις. Η απόφαση να αναγάγει σε πρωταγωνιστή της συνέντευξης, κάποιον Κωνσταντινίδη, που μας τάραξε με τις αερολογίες του, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Το γράφω ως δημοσιογράφος αλλά και ως μέλος του Α.Σ. ΠΑΟΚ.

Οι μπουρδολογίες του Κωνσταντινίδη δεν έχουν σχέση με όσα πρεσβεύει ο ΠΑΟΚ. Πολιτικές αναλύσεις, τοποθετήσεις και… διαιρέσεις, δεν έχουν θέση στον προσφυγικό σωματείο. Απαράδεκτη επίσης η έχθρα που έβγαζε για τον Ιβάν Σαββίδη. Θεωρώ δεδομένο πως δεν υπάρχει ούτε ένα μέλος του συλλόγου (ανεξάρτητα με τις απόψεις που έχει για τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ), που να αποδέχεται τέτοιες συμπεριφορές. Η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, αποτέλεσε τη βάση της εκτόξευσης του club και δεν έχει κανένας το δικαίωμα να τον αμφισβητεί. Ιδιαίτερα ένας ραδιοφωνικός παραγωγός(;), αγνώστου προελεύσεως και προθέσεων! Μην τρελαθούμε κιόλας.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ πρέπει να ενώνει και είμαι σίγουρος ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν στο μέλλον, ο πρόεδρος του και τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Αυτός είναι ο ρόλος τους και το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα. Στο τέλος αυτής της παράξενης και τόσο δύσκολης εποχής για τον ΠΑΟΚ, θα κριθούμε όλοι, για τις θέσεις μας και τις πράξεις μας.

ΥΓ Γνωρίζοντας από καιρό τους λεπτούς χειρισμούς του ΠΑΟΚ στο θέμα Ζαφείρη, είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την έκβαση της υπόθεσης. Όπως ήμουν και στην περίπτωση Γιακουμάκη. Θέλει το χρόνο του το θέμα αλλά, αξίζει τον κόπο. Το ίδιο αισιόδοξος είμαι για τον αμυντικό που θα προσθέσει ο Δικέφαλος στο ρόστερ του. Κάτι περισσότερο από καλή περίπτωση αλλά πρώτα πρέπει να κλείσει το θέμα Ζαφείρη.

ΥΓ 1 Όσοι επιχείρησαν να δημιουργήσουν θέμα με τον Καμαρά, τόσο για το ενδεχόμενο πώλησης όσο και με υπονοούμενα, για υποτιθέμενα παράπονα του παίκτη γιατί αντικαταστάθηκε στο παιχνίδι της Τούμπας, λειτουργούν προβοκατόρικα σε βάρος του ΠΑΟΚ. Αν το κάνουν από αφέλεια ή αν εξυπηρετούν… συμφέροντα, θα το διαπιστώσουμε σύντομα. Σύντομα όμως…