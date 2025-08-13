Ξεκάθαρο μήνυμα από Ίσακ: Δεν θα ξαναπαίξει με τη φανέλα της Νιούκαστλ, ετοιμάζεται για Λίβερπουλ

Η μεταγραφική υπόθεση του Ίσακ φαίνεται πως μπαίνει στην τελική ευθεία, με τον Σουηδό επιθετικό να έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να αγωνιστεί ξανά ως παίκτης της Νιούκαστλ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η επόμενη επίσημη συμμετοχή του Ίσακ θα είναι φορώντας τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Οι «κόκκινοι» επιταχύνουν τις διαδικασίες μέσα στη βδομάδα, ασκώντας έντονη πίεση στη Νιούκαστλ, προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η μεταγραφή. Ο ίδιος ο παίκτης φαίνεται αποφασισμένος και κάνει τα πάντα ώστε να διευκολύνει την έξοδό του από την ομάδα της βόρειας Αγγλίας.

Το πιο σημαντικό βήμα που αναμένεται να γίνει άμεσα είναι η επίσημη υποβολή αίτησης μεταγραφής από τον Ίσακ, που θα ζητά να αποχωρήσει από τη Νιούκαστλ.

Αυτό το γεγονός αναμένεται να ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στις «καρακάξες» για να ολοκληρώσουν γρήγορα την πώληση.