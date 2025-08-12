Μπαλοτέλι: «Όνειρο μου είναι να παίξω στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Ιταλός επιθετικός, βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας μετά την... περιπέτεια του στην Τζένοα, με τον 34χρονο επιθετικό να αποκαλύπτει το όνειρο που έχει για το μέλλον του.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Μπαλοτέλι, αποκάλυψε ότι το όνειρό του είναι να φορέσει την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που δεν είναι και τόσο πιθανό να συμβεί.
🗣️🇮🇹 Mario Balotelli : “My dream? It’s still to play for Real Madrid.” 🤍— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 11, 2025
(Source: @Gazzetta_it) pic.twitter.com/F4hoqO8KEN