Τίτλοι τέλους για τον Ματς Χούμελς: Συγκινητική αποθέωση στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ»

Η Ντόρτμουντ αποχαιρέτησε με μια λαμπρή γιορτή τον εμβληματικό της αρχηγό, που κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 36 ετών.

Μια σελίδα της ιστορίας της Μπορούσια Ντόρτμουντ γύρισε οριστικά το απόγευμα της Κυριακής (10/08), καθώς ο Ματς Χούμελς είπε το μεγάλο «αντίο» στο ποδόσφαιρο.

Ο Γερμανός αμυντικός, που υπήρξε για χρόνια στυλοβάτης της άμυνας των «κιτρίνων», τιμήθηκε όπως του άξιζε από το κατάμεστο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ».

Η καριέρα του γνώρισε τον τελευταίο της σταθμό την περασμένη σεζόν στη Ρώμη, όμως η μεγάλη του ποδοσφαιρική «πατρίδα» δεν θα μπορούσε να τον αφήσει να φύγει χωρίς μια ανεπανάληπτη στιγμή. Η Ντόρτμουντ οργάνωσε φιλικό παιχνίδι με τη Γιουβέντους, αποκλειστικά για να τον τιμήσει.

Ο Χούμελς ξεκίνησε βασικός και στο 19ο λεπτό αντικαταστάθηκε, με ολόκληρο το γήπεδο να σηκώνεται όρθιο και να τον αποθεώνει. Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος, προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, γνωρίζοντας πως ζούσε το τελευταίο του βράδυ ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Μετά από μια καριέρα γεμάτη τίτλους, μεγάλες στιγμές και αμέτρητες μάχες με τη φανέλα της Ντόρτμουντ και της εθνικής Γερμανίας, ο Ματς Χούμελς φεύγει αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που δύσκολα θα ξεχαστεί.