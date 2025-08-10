H Νιούκαστλ ενημέρωσε τον Ίσακ ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή του!

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Αλεξάντερ Ίσακ, αφού σύμφωνα με δημοσίευμα, η Νιούκαστλ ξεκαθάρισε στον Σουηδό επιθετικό ότι δεν θα αποχωρήσει το φετινό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Telegraph», οι ιθύνοντες της Νιούκαστλ είχαν συνάντηση με τους εκπροσώπους του 25χρονου επιθετικού και ξεκαθάρισαν ότι δεν θα του επιτρέψουν να πάρει μεταγραφή.

Η Νιούκαστλ, άλλωστε πριν από λίγες ημέρες απέρριψε την μυθική πρόταση της Λίβερπουλ, που πρόσφερε 110 εκατ. λίρες για την απόκτηση του Ίσακ, αφού οι «καρακάξες» δεν έχουν βρει τον αντικαταστάτη του.

Το δημοσίευμα, μάλιστα αναφέρει ότι ο Ίσακ είναι εκνευρισμένος με την στάση της Νιούκαστλ και για τον λόγο αυτό έχει τεθεί εκτός ομάδας, ακολουθώντας ατομικές προπονήσεις, μέχρι να αλλάξει την στάση του.

Στη Νιούκαστλ είναι αποφασισμένοι να μεταπείσουν τον Σουηδό επιθετικό και να τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους μέχρι τον Ιανουάριο, κερδίζοντας χρόνο για να βρουν τον αντικαταστάτη του.