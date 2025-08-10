Η Γαλατασαράι πιέζει την Μάντσεστερ Σίτι για τον Έντερσον

Η πρωταθλήτρια Τουρκίας θέλει να πραγματοποιήσει ακόμη μια δυνατή μεταγραφική κίνηση, στοχεύοντας στον τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Γαλατασαράι έχει βγει στην αγορά αναζητώντας βασικό τερματοφύλακα και έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της στον Έντερσον, με τον οποίο έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για συμβόλαιο έως το 2028.

Η Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο για την ώρα είναι αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα, που αποτελεί βασικό γρανάζι στα πλάνα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Από την πλευρά της η Γαλατασαράι, έχοντας την προφορική συμφωνία με τον Έντερσον, πιέζει τους «Πολίτες» καταθέτοντας νέα βελτιωμένη πρόταση για να αποκτήσει τον έμπειρο πορτιέρε.