Χάου: «Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δεχθούμε τον Ίσακ στην ομάδα»

Ο προπονητής της Νιούκαστλ, Έντι Χάου επιβεβαίωσε ότι ο Αλεξάντερ Ίσακ δεν θα εμπλέκεται στις υποχρεώσεις της ομάδας, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με το μέλλον του.

Η Λίβερπουλ πιέζει την Νιούκαστλ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σουηδού επιθετικού, με τον Ίσακ να έχει προπονείται ατομικά, αφού οι «Καρακάξες» δεν του επιτρέπουν να συμμετάσχει στις υποχρεώσεις της ομάδας.

«Είναι σαφές αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορούμε να έχουμε τον Isak να εμπλέκεται με την ομάδα. Είναι εδώ, οπότε φυσικά έχει μέλλον στη Νιούκαστλ. Από την πλευρά μας, θα θέλαμε πολύ να τον έχουμε πίσω στην ομάδα, αλλά η κατάσταση πρέπει να είναι η κατάλληλη για να συμβεί αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έντι Χάου.