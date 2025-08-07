Έτσι θα χτυπήσει την Σαχτάρ του Αρντά Τουράν ο Βιτόρια! (vids & stats)

Η απόλυτη ανάλυση της Σαχτάρ είναι εδώ! Παναθηναϊκός και Σαχτάρ, Ρουί Βιτόρια και Αρντά Τουράν, γίνονται φύλλο και φτερό από τον Γιώργο Ζουρντό.

Τα σχέδια του Πορτογάλου coach, ο τροπος παιχνιδιού του Τούρκου tactician και όλα όσα θέλεις να γνωρίζεις για το σημερινό μεγάλο παιχνίδι στις παρακάτω γραμμές. Τα δυνατά και αδύναμα σημεία των Ουκρανών, η ποδοσφαιρική ταυτότητα του Τουράν και πως ο Βιτόρια σκοπεύει να παρατάξει τον Παναθηναϊκό!

Η “ταυτότητα” του Αρντά Τουράν

Λάτρης των σύγχρονων διατάξεων 3-2-5 και 3-1-6, ο Αρντά Τουράν έκανε εκπληκτική τριετία κοουτσάρωντας την Εγιούπσπορ στην Τουρκία, πέρυσι την καθοδήγησε στην 6η θέση του Τουρκικού πρωταθλήματος.

Φέτος, με μόλις τρία ματς στον πάγκο της Σαχτάρ, για να έχουμε σαφές δείγμα της τακτικής του Τούρκου coach, έπρεπε να παρακολουθήσουμε και την δουλειά του στην πρώην του ομάδα και να δούμε κοινά μοτίβα που χρησιμοποιεί τώρα και στην Σαχτάρ.

Στην Τουρκία λοιπόν ως προπονητής της Εγιούπσπορ, κατέβαζε τον αμυντικό του χαφ αρκετά χαμηλά, ανάμεσα στους δύο κεντρικούς του αμυντικούς. Στο πρώτο στάδιο του build up λοιπόν, επιτίθεται με τριάδα στην άμυνα, το έχει κρατήσει ακόμα και σήμερα.

Στο δεύτερο στάδιο του build up, επιτίθεται με 3-4-3 σχηματισμό. Ξεκάθαρη η πρόθεσή του να βγάλει την μπάλα από την πρώτη ζώνη στον παραπάνω σχηματισμό και να “στρετσάρει” το γήπεδο, έχωντας στις πλάγιες γραμμές τα μπακ του.

Πλέον, είναι εμφανείς η 3-2-5 διάταξη πλησιάζοντας το κέντρο του γηπέδου. Ένας σχηματισμός που είναι πασίγνωστος στις μέρες μας, αρκετοί προπονητές επιλέγουν να στηριχθούν σε αυτόν.

Μόλις η ομάδα του περάσει το κέντρο του γηπέδου, το “8” προστίθεται στην επιθετική γραμμή μαζί με τους πλάγιους μπακ και τους μεσοεπιθετικούς. Αλλαγή σε 3-1-6, σημαντικό ρόλο στην τακτική του παίζουν τα half spaces. Πάντα κοιτά να έχει παίκτες εκεί.

Για τον ποδοσφαιρικό όρο “rest defence” θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή, εδώ βλέπουμε με λίγα λόγια την προετοιμασία που κάνουν οι πάικτες του για να αμυνθούν ακόμα και όταν είναι κάτοχοι μπάλας. Το αμυντικό τους transition περιέχει τέσσερις παίκτες, έτοιμους να ξανακερδίσουν την μπάλα άμεσα, σε περίπτωση που αυτή χαθεί. Rest defence.

Σε γενικές γραμμές, αυτά που προσπάθησε ο Τουράν να κάνει στην Τουρκία, επιλέγει να εφαρμόσει και στην Σαχταρ, με μικρές παραλλαγές. Πλάτος, βάθος είναι μερικά ακόμα στοιχεία που θέλει να έχει η ομάδα του για να “ανοίξει” τον αντίπαλο.

Build Up στην Σαχτάρ

Ξεκάθαρος ο σχηματισμός του στην πρώτη φάση του build up και στην Ουκρανία, επιλέγει για αρχή διάταξη 4-3-3 που αργότερα γίνεται 3-2-5 / 3-1-6.

Στην αριστερή πλευρά, προσπαθεί να βγάλει συνεργασίες τριών ποδοσφαιριστών. Τον εσωτερικό του μπακ Πεδρίνιο τον χρησιμοποιεί εσωτερικά, κρατάει στην γραμμή για να ανοίξει το γήπεδο τον καλύτερό του παίκτη και μεγάλο απών σήμερα, Κέβιν. Ο Σουντάκοβ έχει τον ρόλο του κρυφού φορ, προσπαθεί να χτυπήσει τα “κανάλια” στην 3-2 υπεραριθμία της πλευράς που είναι ο στόχος τους.

Απέναντι σε ομάδες που δεν πρεσάρουν, επιτίθεται compact και ανεβάζει την ομάδα του στο αντίπαλο μισό σε 3-1-6 διάταξη από αρκετά νωρίς. Η διαφορά σε σχέση με της επιλογές του Τουράν στην Τουρκία, είναι πως στην τριάδα της άμυνας κρατάει τον δεξιό του μπακ και όχι τον αμυντικό του μέσο.

Η δεξιά πλευρά, το κυριότερο play της είναι διαφορετικό από αυτό της αριστερής. Εδώ, έχουμε late runs του δεξιού μπακ με overlap / underlap και ατομική ενέργεια του αριστεροπόδαρου Άλισον. Αδύνατη πλευρά η αριστερή, προσπάθεια για 1v1 με υποστήριξη στον Βραζιλιάνο σκόρερ του πρώτου τέρματος απέναντι στην Μπεσίκτας.

Κύρια στόχευση τα half spaces

Όπως είδαμε και παραπάνω, η επιθετική λειτουργία τόσο στην αριστερή όσο και στην δεξιά πλευρά, καταλήγει σε προσπάθεια να ανοίξει η αντίπαλη άμυνα και να “χτυπήσουν” στα half spaces.

Το ίδιο συμβαίνει και από τον κεντρικό άξονα. Οι Σουντάκοβ και Οτσερέτκο, τα δύο “8” της Σαχτάρ δηλαδή, από πολύ νωρίς παίρνουν θέση αρκετά ψηλά στο γήπεδο, κοντά στον φορ.

Σε γενικές γραμμές, στο επιθετικό κομμάτι βλέπουμε μια σύγχρονη ομάδα που έχει συγκεκριμένη στόχευση και εξαιρετικό ταλέντο. Χρησιμοποιεί τα άκρα της αρκετά, ανεβάζει παίκτες ψηλά και σκοπός της είναι μέσω της μεγάλης κατοχής που επιδιώκει να επιτεθεί με πολλούς παίκτες βγάζοντας υπεραριθμίες.

Άμυνα σε 4-4-2

Η Σαχτάρ δεν είναι ομάδα που πιέζει ψηλά. Αμύνεται σε 4-4-2, σε μεσαίο μπλοκ με τουςε παίκτες της να είναι compact σε μήκος και πλάτος. Η πίεση ξεκινά στα ¾ του γηπέδου, δε καμία περίπτωση όμως η ένταση δεν είναι υψηλή.

Το τρικ που επιχειρεί ο Τουράν στο αμυντικό κομμάτι, είναι να υπερφορτώσει την δυνατή πλευρά, την πλευρά που είναι η μπάλα.

Σε εκείνο το σημείο για να αμυνθεί αποτελεσματικά συγκεντρώνει πολλούς παίκτες και για να έχει την απαραίτητη κάλυψη φέρνει τον εξτρέμ της αντίθετης πλευράς αρκετά εσωτερικά.

Counter – Pressing

Η ένταση και η προσπάθεια ανάκτησης μπάλας, έρχεται μέσω του counter pressing. Εκεί, οι παίκτες της Σαχτάρ βγάζουν επιθετικότητα, όμως δεν είναι ακόμα ομάδα ικανή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μάλιστα, τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του Τουράν σε φάση άμυνας, προέρχονται από το κακό counter pressing.

Τι θα δούμε από τον Βιτόρια

Στο σενάριο που ο coach του Παναθηναϊκού αποφασίσει να παίξει με την γνωστή του διάταξη και να αμυνθεί σε 4-4-1-1, είναι δεδομένο πως θα δούμε man to man στα τρία χαφ της Σαχτάρ, το πρόβλημα όμως είναι πως αυτοί παίζουν αρκετά ψηλά.

Ο στόχος τους όπως δείξαμε και παραπάνω, είναι ξεκάθαρος: Επιθέσεις στα half spaces, υπεραριθμία. Με τετράδα άμυνας και με ποσοστό κατοχής κοντά στο 62%, οι Ουκρανοί εκτός απροόπτου, θα κάνουν ζημιά. Η τακτική τους είναι άριστα σχεδιασμένη για να “χτυπά” άμυνες με τέσσερις πίσω.

Η λογική λέει πως ο Ρουί Βιτόρια θα θελήσει να μην τους κάνει την ζωή εύκολη. Απέναντι σε πεντάδες άμυνας, η Σαχτάρ όπως στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος αντιμετωπίζει προβλήματα. Οι τρείς κεντρικοί αμυντικοί σου δίνουν κάλυψη στα half spaces και ταυτόχρονα υποστηρίζονται τα man to man. Ο Τσέριν σε μεσοεπιθετικό ρόλο θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, θα κάνει πολλά απο τις ανασταλτικές δουλειές του Τσιριβέγια. Με την συγκεκριμένη διάταξη, ο Παναθηναϊκός μπορεί να επιτεθεί και να βγάλει φάσεις στο κακό αμυντικό transition των Ουκρανών, θα χρειαστεί σίγουρα τύχη που δεν είχε στα ματς με την Ρέιντζερς.

Όλη η ανάλυση της ομάδας του Αρντά Τουράν στο παρακάτω live: