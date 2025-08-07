Παναιτωλικός: Ισοπαλία προπονητικού χαρακτήρα με το Μαρκό

Ευκαιρίες για δοκιμές είχε ο Γιάννης Πετράκης στο 0-0 της ομάδας του Αγρινίου.

Χωρίς νικητή έληξε το φιλικό ανάμεσα στον Παναιτωλικό και το Μαρκό που έγινε την Τετάρτη 6/8 στο γήπεδο του Αγρινίου.

Ο Γιάννης Πετράκης έδωσε αρκετό χρόνο σε νεαρούς αφού είχε να αντιμετωπίσει πολλές απουσίες. Δεν αγωνίστηκαν ο Αγκίρε, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στην προπόνηση της Δευτέρας (4/8), ενώ εκτός για προληπτικούς λόγους έμειναν οι Γιώργος Λιάβας (χτύπημα στο κεφάλι), Σεμπάστιαν Μλάντεν, Μιγκέλ Λουίς και Χάρης Μαυρίας (μυικές ενοχλήσεις, προπονούνται κανονικά).

Οι φιλοξενούμενοι που προετοιμάζονται για το πρωτάθλημα της SL2 στο 38’ είχαν κλασσική ευκαιρία να σκοράρουν όταν έπειτα από εκτέλεση φάουλ, ο Ριτσοτάκης πήρε την κεφαλιά και η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Ζίβκοβιτς.

Η αρχική ενδεκάδα του Παναιτωλικού (4-4-2): Ζίβκοβιτς - Γιώτοπουλος, Σιέλης, Γκαρθία, Μανρίκε - Εστεμπάν, Kοντούρης, Ράδος, Αποστολόπουλος - Άλεξιτς, Σμυρλής. Έπαιξαν και οι: Εσκετζής, Νικολάου, Βασιλείου, Μπελεβώνης, Στάγιτς, Παρδαλός, Γαλιάτσος, Κακιώνης, Μάνος και Κεχαγιάς