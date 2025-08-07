Η Νιούκαστλ εξοστράκισε τον Ίσακ μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Λίβερπουλ

Ο Σουηδός επιθετικός μετά από εντολή της διοίκησης της Νιούκαστλ θα προπονείται μόνος του σε ξεχωριστές ώρες από το υπόλοιπο γκρουπ των παικτών της αγγλικής ομάδας.

Όπως αναφέρει η «Mirror», ο 25χρονος επιθετικός ενημερώθηκε από τους ιθύνοντες της Νιούκαστλ ότι θα ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπόνηση, μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Λίβερπουλ.

Ο Ίσακ πίεσε πολύ για την μεταγραφή του στους «Reds» και στη Νιούκαστλ θεωρείται «ξένο σώμα», με τις επαφές των δύο ομάδων να βρίσκονται στα τελικά στάδια.

Έτσι, μέχρι να επιτευχθεί οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Νιούκαστλ, ο Σουηδός επιθετικός θα προπονείται μόνος του και δεν θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις της ομάδας του.