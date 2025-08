Η Μπέρμιγχαμ είναι σε επαφές με τον Άγιαξ για τον Άκπομ!

Ο 29χρονος επιθετικός δεν βρίσκεται στα πλάνα του «Αίαντα» για τη νέα σεζόν και προπονείται ατομικά, με την Μπέρμιγχαμ να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία.

Η Μπέρμιγχαμ ζητάει τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ, με την μορφή του δανεισμού από τον Άγιαξ και οι δύο ομάδες διαπραγματεύονται, προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή» για να επιτευχθεί το deal.

Birmingham City are in talks to sign Ajax striker Chuba Akpom. #BCFC are seeking a season-long loan deal, with an obligation to buy, if they’re promoted to the Premier League.



Akpom, 29, spent the second half of last season on loan at Lille.



