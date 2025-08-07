Κορυφαία πώληση στην ιστορία του Παναθηναϊκού ο Βαγιαννίδης - Το Top-10

Η πώληση του Γιώργου Βαγιαννίδη είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Παναθηναϊκού, με τα χρήματα που εισέπραξε το «Τριφύλλι» να είναι... υπερδιπλάσια σε σχέση με την δεύτερη της λίστας. Το SDNA αναλύει...

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας... καραδοκούσε όλο το καλοκαίρι για τον Γιώργο Βαγιαννίδη και παρότι ξεκίνησε τις προτάσεις της από αρκετά χαμηλά, ανέβηκε στα 14 εκατ. ευρώ (μαζί με τα μπόνους) και προσέγγισε τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού, που ήταν λίγο πιο πάνω (15 εκατ. ευρώ).

Η οριστική συμφωνία που επιτεύχθηκε στέλνει τον Έλληνα μπακ στην Λισαβόνα και παράλληλα τον μετατρέπει στην πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του συλλόγου, με δεύτερο πλέον στην σχετική λίστα τον Τζιμπρίλ Σισέ.

Ο Γάλλος επιθετικός είχε αποχωρήσει από το «Τριφύλλι» την σεζόν 2011-12 για την Λάτσιο, με τους «πράσινους» να εισπράττουν 5.8 εκατ. ευρώ. Στην τρίτη θέση υπάρχει μια ακόμα μεταγραφή της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, για τον οποίον οι Πορτογάλοι δαπάνησαν 4 εκατ. ευρώ πριν από 3 χρόνια.

Ακολουθεί η πώληση του Μάρκους Μπεργκ στην Αλ Αΐν για 3.3 εκατ. ευρώ, του Μαυρία στην Σάντερλαντ για 3 εκατ. ευρώ και του Σεϊταρίδη στην Πόρτο για το ίδιο ποσό, το καλοκαίρι του 2004.

Την δεκάδα συμπληρώνουν οι Κυργιάκος (Ρέιντζερς - 2.63 εκατ. ευρώ), Ζέκα (Κοπεγχάγη - 2.6 εκατ. ευρώ), Καρέλης (Γκενκ - 2.5 εκατ. ευρώ) και Βλαχοδήμος (Μπενφίκα - 2.4 εκατ. ευρώ).

Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί ότι αυτή είναι και η μεγαλύτερη πώληση πλάγιου μπακ στην Ελλάδα, αφού ο Γεωργάτος είχε αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό για την Ίντερ έναντι 7 εκατ. ευρώ το 1999 και ο Τσιμίκας από τους Πειραιώτες για την Λίβερπουλ έναντι 13 εκατ. ευρώ το 2020.

Αναλυτικά οι 10 κορυφαίες πωλήσεις του Παναθηναϊκού:

1. Βαγιαννίδης σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας - 12+2 εκατ.

2. Σισέ σε Λάσιο - 5.8 εκατ. ευρώ

3. Αλεξανδρόπουλος σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας - 4 εκατ. ευρώ

4. Μπεργκ σε Αλ Αΐν - 3.30 εκατ. ευρώ

5. Μαυρίας σε Σάντερλαντ - 3 εκατ. ευρώ

6. Σεϊταρίδης σε Πόρτο - 3 εκατ. ευρώ

7. Κυργιάκος σε Ρέιντζερς - 2.63 εκατ. ευρώ

8. Ζέκα σε Κοπεγχάγη - 2.6 εκατ. ευρώ

9. Καρέλης σε Γκενκ - 2.5 εκατ. ευρώ

10. Βλαχοδήμος σε Μπενφίκα - 2.4 εκατ. ευρώ