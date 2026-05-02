«Σε προχωρημένες συζητήσεις η Μακάμπι για την επέκταση του συμβολαίου του Κλαρκ»

Η Μακάμπι δείχνει αποφασισμένη να κρατήσει για πολλά χρόνια στο Τελ Αβίβ τον Τζίμι Κλαρκ.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που φέτος μέτρησε 9,5 πόντους και 4,3 ασίστ ανά ματς στην Euroleague, έχει συμβόλαιο με την «ομάδα του λαού» μέχρι το 2027.

Όμως, σύμφωνα με την "Israel Hayom", η Μακάμπι θέλει να τον «δέσει» στο ρόστερ της για πολλά χρόνια.

Έτσι, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους. Εφόσον το deal επιτευχθεί, τότε ο Κλαρκ θα... ρίξει άγκυρα στην ομάδα του Όντεντ Κάτας και θα γίνει ένα από τα βασικά «πρόσωπά» της, ενόψει των επόμενων χρόνων.