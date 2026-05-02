Αδιανόητες καταγγελίες για το Final Four της Elite League: «Οι διαιτητές προκαλούσαν - Μας έκλεψαν και δεν μπορώ να κοιμηθώ» (pic)

Ο Κάμρον Ρις του Πρωτέα Βούλας ξέσπασε μέσα από τα social media, λόγω των αποφάσεων του... συστήματος που έστειλαν τον Βίκο στον τελικό του Final Four της Elite League.

Οι Vikos Φalcons επιβλήθηκαν της ομάδας από τη Βούλα με σκορ 94-87 και ο Κάμρον Ρις έκανε γνωστές τις σκέψεις του, προσθέτοντας ένα ακόμα... λιθαράκι σε όσα «τρελά» συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ, με το «σύστημα» που υπάρχει.

Ο Ρις, ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Elite League, μίλησε με θάρρος για όσα έγιναν και τη... διαιτητική παρέμβαση. «Ο Βίκος δεν νίκησε αυτό το ματς. Οι διαιτητές του το έδωσαν», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ένα συγκλονιστικό μήνυμα.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Δεν είμαι ο άνθρωπος που συνήθως κάνει κάτι τέτοιο, αλλά το σημερινό δεν ήταν παιχνίδι.

Οι διαιτητές μιλούσαν άσχημα και με προκαλούσαν σε όλο το ματς. Ήθελαν να με βγάλουν έξω από τον χαρακτήρα μου.

Δουλεύω πολύ σκληρά κάθε μέρα. Κανείς ποτέ δεν μπορεί να μου πει πως δεν δίνω το 100% και δεν αφήνω τα πάντα εκεί έξω, κάθε φορά που πατάω στο παρκέ, ώστε η προσπάθειά μου να παραγωνίζεται από κάποιους διαιτητές που προφανώς έχουν κάτι εναντίον της ομάδας μου και εμένα προσωπικά.

Ξεκάθαρο για να το δουν όλοι, είτε είδαν το παιχνίδι είτε όχι. Είμαι συντετριμμένος από το γεγονός πως κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και υποτίθεται πως πρέπει να είμαστε επαγγελματίες. Οι διαιτητές είχαν τον έλεγχο όλου του αγώνα. Μπορείτε να πείτε ό,τι σας αρέσει, όμως ένα πράγμα που είναι ξεκάθαρο, όπως ότι ο ουρανός είναι μπλε, είναι ότι ο Βίκος δεν νίκησε αυτό το ματς. Οι διαιτητές του το έδωσαν. Όλη τη σεζόν ανέχομαι ότι μας αγνοούν, όμως είμαι πραγματικά δυσαρεστημένος από το πόσο επαγγελματίες δεν είναι.

Ήμουν σίγουρος πως ο Πρωτέας θα είχε κακή διαιτησία και προετοίμασα τον εαυτό μου για να είμαι παίκτης μπάσκετ και να αφήσουν τα υπόλοιπα να δουλέψουν μόνα τους. Όμως, αυτό ήταν ένα εντελώς διαφορετικό... τέρας.

Μας έκλεψαν και μας εκμεταλλεύτηκαν όλο το βράδυ. Εμείς παλεύαμε και παραλίγο να ήμασταν εκεί για να νικήσουμε το παιχνίδι.

Έκλαψα πολύ ως ένας 27χρονος άντρας για ένα παιχνίδι μπάσκετ. Αυτό σημαίνει τα πάντα για εμένα. Έχω βάλει την καρδιά και τη ψυχή μου. Νιώθω... άψυχος ύστερα από όσα έγιναν απόψε.

Δεν μπορώ να ξεκουραστώ, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να βρω εσωτερική ηρεμία με όλα αυτά. Μην μου πείτε να κατεβάσω αυτό το story ή να το διαγράψω, γιατί δεν θα το κάνω.

Για τους ανθρώπους μου στον Πρωτέα. Σας αγαπάω. Θα πήγαινα στον πόλεμο μαζί σας 100 φορές, οποιαδήποτε μέρα».