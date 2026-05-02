Πλέι άουτ: «Ο θάνατός σου, η ζωή μου» στις Σέρρες

Με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις συνεχίζεται η μάχη παραμονής στα πλέι άουτ της Stoiximan Super League.

Τα φώτα πέφτουν στην στις Σέρρες όπου Πανσερραϊκός και ΑΕΛ (17:30, Novasports 2) αναμετρώνονται ξανά, μετά από μία εβδομάδα, με τους γηπεδούχους να θέλουν να ντουμπλάρουν τις νίκες τους, και τους Θεσσαλούς να ψάχνουν πάση θυσία το πρώτο τρίποντο μετά από δέκα αγωνιστικές με ρεκόρ 0-5-5, στο δεύτερο ματς του Φέστα στον πάγκο τους.

"Τελικός" για τον Αστέρα Aktor που φιλοξενεί τον... άνετο, αλλά φορμαρισμένο Ατρόμητο (19:30, Novasports Prime) των τριών σερί νικών, με το τρίποντο να είναι μονόδρομος για τους Αρκάδες ώστε να εκμεταλλευτούν τυχόν απώλεια του Πανσερραϊκού και να βγουν ξανά από την επικίνδυνη ζώνη.

"Εξάποντη" μάχη και στο Αγρίνιο, με τον Παναιτωλικό να φιλοξενεί την Κηφισιά (17:00, Cosmote Sport 1) των τεσσάρων διαδοχικών ισοπαλιών. Στο +6 αμφότεροι από την επικίνδυνη ζώνη, ψάχνοντας τη νίκη που θα τους κάνει πιο... ξένοιαστους ενόψει της συνέχειας.