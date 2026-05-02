Γρηγορίου: «Αυτοσκοπός για τον Άρη η πέμπτη θέση»

Ως αυτοσκοπό χαρακτήρισε ο τεχνικός του Άρη την κατάκτηση της πέμπτης θέσης από τους «κιτρινόμαυρους», λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στην κάμερα της Nova:

«Αρχικά, να συγχαρώ την ομάδα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου! Μια πολύ σημαντική κατάκτηση για τον οργανισμό του ΟΦΗ μετά από τόσα πολλά χρόνια. Σε ό,τι αφορά στο δικό μας γκρουπ στο πρωτάθλημα, η εξέλιξη αυτή αφήνει τις άλλες τρεις ομάδες χωρίς ουσιαστικό στόχο. Για εμάς πλέον διακυβεύεται η πέμπτη θέση, που είναι αυτοσκοπός για μια ομάδα όπως ο Άρης. Θέλουμε να την κατακτήσουμε για πολλούς και διάφορους λόγους. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στα τέσσερα εναπομείναντα παιχνίδια, αρχής γενομένης από αυτό με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, στο Παγκρήτιο».

Για αν ο στόχος έχει περάσει στους παίκτες κι αν πραγματικά έχουν κίνητρο να κατακτήσουν την πέμπτη θέση: «Εμείς, ως Άρης, πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που το τελευταίο διάστημα έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε σωστά. Ζήτησα από τα παιδιά να τερματίσουμε στην ψηλότερη θέση του γκρουπ, στο οποίο συμμετέχουμε στα πλέι οφ. Από εκεί και πέρα, μέχρι το τελευταίο παιχνίδι πρέπει να παίζουμε στο 100%.

Ενδεχομένως, στα τελευταία παιχνίδια θα δοθεί ευκαιρία και σε κάποιους άλλους παίκτες, για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα. Έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες ότι δεν θα αλλάξουμε αγωνιστικό πρόσωπο, σε σχέση με αυτό που δείξαμε στα δύο τρία τελευταία παιχνίδια. Θέλουμε να πάμε στο Παγκρήτιο και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, για να ανέβουμε ψηλότερα στη βαθμολογία».

Τι προβλέπει ότι θα γίνει στο Παγκρήτιο: «Πιστεύω ότι θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι, μπροστά σε πολύ κόσμο, γιατί ο ΟΦΗ ακόμη γιορτάζει την κατάκτηση του Κυπέλλου. Το παιχνίδι περιμένω ότι θα είναι ανοικτό. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή αγωνιστική εικόνα».