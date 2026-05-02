Σε χειμωνιάτικο «κλοιό» η χώρα λίγο πριν το καλοκαίρι: Χιόνια σε Λάρισα, Ημαθία και Σέρρες - Βίντεο

«Στα λευκά» ξύπνησαν οι κάτοικοι ορεινών περιοχών αντικρίζοντας ένα σκηνικό Δεκεμβρίου, παρ'όλο που οδεύουμε προς το καλοκαίρι.
Στο Λιβάδι Ελασσόνας οι πυκνές χιονοπτώσεις συνέθεσαν ένα «λευκό» τοπίο την ίδια στιγμή που ο υδράργυρος έδειξε 0 βαθμούς Κελσίου.
Πηγή: newsbomb.gr
Δεν είναι 1 Δεκεμβρίου είναι 1 Μαΐου και χιονίζει πολύ πυκνά στο Σέλι Ημαθίας.— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) May 1, 2026
Απολαύστε ένα μαγικό βίντεο όπου ένα μήνα πριν μπει το καλοκαίρι χιονίζει πυκνά στα ορεινά της χώρας μας.
Βίντεο από τον συνεργάτη μας @kemaaal__ #snow #seli #imathia pic.twitter.com/s5hdAOqqkP