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Σε χειμωνιάτικο «κλοιό» η χώρα λίγο πριν το καλοκαίρι: Χιόνια σε Λάρισα, Ημαθία και Σέρρες - Βίντεο

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Με ψυχρές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και χιόνια έκανε «ποδαρικό» ο Μάιος, με το τοπίο να θυμίζει περισσότερο Χριστούγεννα παρά άνοιξη.

«Στα λευκά» ξύπνησαν οι κάτοικοι ορεινών περιοχών αντικρίζοντας ένα σκηνικό Δεκεμβρίου, παρ'όλο που οδεύουμε προς το καλοκαίρι.

Στο Λιβάδι Ελασσόνας οι πυκνές χιονοπτώσεις συνέθεσαν ένα «λευκό» τοπίο την ίδια στιγμή που ο υδράργυρος έδειξε 0 βαθμούς Κελσίου.

 

Πηγή: newsbomb.gr
Σε χειμωνιάτικο «κλοιό» η χώρα λίγο πριν το καλοκαίρι: Χιόνια σε Λάρισα, Ημαθία και Σέρρες - Βίντεο