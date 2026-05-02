Γκολ... παραμονής από τον Τζόναθαν Γκόμεζ στην Ισπανία (vids)

«Χρυσό» γκολ παραμονής για τον Τζόναθαν Γκόμεζ με τη φανέλα της Αλμπαθέτε, στην οποία αγωνίζεται ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ.

Το δεύτερό του τέρμα με τη φανέλα της Αλμπαθέτε πέτυχε ο 22χρονος αριστερός μπακ του Δικεφάλου, που βρίσκεται ως δανεικός στην ομάδα της Ισπανίας.

Δύο νίκες με την... υπογραφή του Αμερικανομεξικανού μέσα σε λίγες μέρες κόντρα σε Γρανάδα και Ανδόρα, με την Αλμπαθέτε επί της ουσίας να «σφραγίζει» την παραμονή της στη Segunda Division.

Τις 38 συμμετοχές έφτασε με τη χθεσινή (01/05) ο Γκόμεζ, εκτός των δύο «χρυσών» γκολ, σε μία γεμάτη σεζόν, με τέσσερις αγώνες να απομένουν στην δεύτερη τη τάξει κατηγορία της Ισπανίας.