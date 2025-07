Η Νάπολι ανακοίνωσε την μεταγραφή του Νόα Λανγκ

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας, δαπάνησε 28 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τα δικαιώματα του Νόα Λανγκ από την Αϊντχόφεν, ενισχύοντας σε μεγάλο βαθμό τα άκρα της επίθεσή της.

«Η Νάπολι ανακοινώνει ότι απέκτησε οριστικά τις αθλητικές υπηρεσίες του ποδοσφαιριστή Νόα Νόελ Λανγκ από την PSV Αϊντχόφεν», ανακοίνωσε ο ιταλικός σύλλογος στην επίσημη ιστοσελίδα του, χωρίς να διευκρινίσει τη διάρκεια του συμβολαίου που υπεγράφη.

O Ολλανδός διεθνής, την τελευταία διετία με την φανέλα της Αϊντχόφεν, κατέγραψε συνολικά 63 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας στο ενεργητικό του 19 γκολ και 14 ασίστ.

Noa is proud to be one of us! ✨



Leggi la news: https://t.co/zavrqcf9dJ



💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeLang pic.twitter.com/J280fb6weB