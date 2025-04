«Δένει» Σανέ η Μπάγερν

Μπορεί να είναι «γέννημα θρέμμα» της Σάλκε, όμως η σχέση του Λιρόι Σανέ με την Μπάγερν εξελίσσεται σε δεσμό... ζωής!

Έπειτα από 213 συμμετοχές, αριθμώντας 59 γκολ, 54 ασίστ και 7 τρόπαια στο Μόναχο, είναι έτοιμος να ανανεώσει μέχρι το 2028, πρόταση που έκαναν επίσημα οι Βαυαροί και ίσως έχει «ψαλίδι» στις αποδοχές του, παράγοντας που δεν τον απογοητεύει.

Φέτος, ο 29χρονος άσος καταγράφει 38 συμμετοχές με 11 γκολ και 5 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις και μένει να αποδειχθεί αν θα συνεχίσει να λάμπει με τα χρώματα της Μπάγερν, δικαιώνοντας το ρεπορτάζ του Φλόριαν Πλέτενμπεργκ.

🚨🔴 EXCL | FC Bayern have now submitted an official offer to Leroy #Sané!



As previously reported, Max Eberl is determined to keep the winger and is offering a contract until 2028. The current proposal includes a fixed salary of around €10 million gross per year, with… pic.twitter.com/cavCUfIRFv