Ο Ενρίκε... ξέχασε τελείως τον Νάβας και δεν τον έβαλε στο τελευταίο παιχνίδι του με την Παρί (pics)

Ο Κέιλορ Νάβας, είχε γνωστοποιήσει μέσω ανάρτησής του στις 11 Μαΐου ότι το παιχνίδι κόντρα στην Τουλούζ θα είναι η τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση στη θητεία του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Κοσταρικανός τερματοφύλακας μάλιστα, είδε τον Λουίς Ενρίκε να μη χρησιμοποιεί τον βασικό τερματοφύλακα των Παριζιάνων, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, κάτω από τα δοκάρια αλλά τον Αρνάου Τένας, μεταγραφή του περασμένου καλοκαιριού.

Όπως δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός δεν γνώριζε καθόλου για την αποχώρηση του 37χρονου πορτιέρου από το γαλλικό σύλλογο και κινήθηκε με μοναδικό γνώμονα την καλύτερη επιλογή για το συγκερκιμένο ματς.

«Ο κόσμος απέδωσε τον φόρο τιμής που άξιζε στον Εμπαπέ. Είναι ένας θρύλος του συλλόγου. Και ο Κέιλορ; Δεν είχα ιδέα ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι στο Παρκ ντε Πρενς. Γι' αυτό παίρνω τις αποφάσεις με βάση αυτό που θεωρώ καλύτερο για την ομάδα», τόνισε ο έμπειρος τεχνικός.

Παρ' όλα αυτά πολύπειρος γκολκίπερ πήρε την αναγνώριση που του αρμόζει από τους οπαδούς των πρωτευουσιάνων, οι οποίοι μετά την αποθέωση προς τον Κιλιάν Μπαπέ με όλους τους τρόπους, φώναξαν ρυθμικά όλοι μαζί το όνομα του σπουδαίου κίπερ.

One last time at Parc des Princes for Keylor Navas 🇨🇷🥲 pic.twitter.com/wB9tm9p3mV