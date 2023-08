Κινείται για την απόκτηση του Γιορέντε η Αλ Αχλί

Μετά την απόκτηση των Ριγιάντ Μαχρέζ, Ρομπέρτο Φιρμίνο, Σεν Μαξιμέν και Εντουάρντ Μεντί, η Αλ Αχλί πάει για ακόμη μία «βόμβα». Συγκεκριμένα, οι Σαουδάραβες κινούνται για την απόκτηση του Μάρκος Γιορέντε από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Αλ Αχλί προσφέρει στους Ισπανούς 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στον Ισπανό χαφ δίνει τριετές συμβόλαιο με τρομερές απολαβές.

🚨 Marcos Llorente is getting closer to a move to Saudi Arabian club Al-Ahli. 🇸🇦



€20M fee to Atlético. A lucrative 3-year contract for the midfielder. 🇪🇸



