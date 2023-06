Ανανεώνει με την Ίντερ ο Ντε Φράι

Με τη φανέλα της Ίντερ θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Στέφαν Ντε Φράι, με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τους Ιταλούς για νέο συμβόλαιο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, o 31χρονος στόπερ αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους «νερατσούρι» το οποίο θα έχει διάρκεια έως το 2025, με τον ατζέντη του Ντε Φράι να βρίσκεται στα γραφεία της Ίντερ ώστε να ολοκληρωθεί το deal.

Stefan de Vrij, set to sign his new deal at Inter until June 2025 as reported earlier this week. Agreement imminent. ⚫️🔵🇳🇱 #SerieA



De Vrij’s agent Pastorello, currently in Inter headquarters to complete the deal. pic.twitter.com/sUpApqflAN